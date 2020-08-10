【港區國安法】黎智英逗留壹傳媒辦公室2.5小時後被帶走　下午會到旺角警署

▲ 警方下午1時半帶走黎智英，送往旺角警署。（程志遠攝）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪，被警方拘捕。早上11時許，黎智英被帶返壹傳媒大樓旳辦公室調查，經過約2.5小時，警方下午1時半帶走黎智英，送往旺角警署。

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▲ 黎智英坐上警方安排的車輛，前往旺角警署。（程志遠攝）

黎智英被帶離壹傳媒大樓時表示，對於蘋果日報的將來不清楚，又指生命自有阻礙，「無得擔心得咁多，煮到嚟就食」，又指警方事前沒有知會他有關拘捕行動。問及警方動是否涉及政治目的，他著記者向警方查詢。

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責任編輯：陳子謙