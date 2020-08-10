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【港區國安法】黎智英逗留壹傳媒辦公室2.5小時後被帶走　下午會到旺角警署

社會 13:41 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方下午1時半帶走黎智英，送往旺角警署。（程志遠攝）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪，被警方拘捕。早上11時許，黎智英被帶返壹傳媒大樓旳辦公室調查，經過約2.5小時，警方下午1時半帶走黎智英，送往旺角警署。

【港區國安法】壹傳媒創辦人黎智英等7人涉違國安法被捕　警方抵將軍澳總部搜證

黎智英坐上警方安排的車輛，前往旺角警署。（程志遠攝）

黎智英被帶離壹傳媒大樓時表示，對於蘋果日報的將來不清楚，又指生命自有阻礙，「無得擔心得咁多，煮到嚟就食」，又指警方事前沒有知會他有關拘捕行動。問及警方動是否涉及政治目的，他著記者向警方查詢。

【港區國安法】約200名警員到壹傳媒大樓搜查　黎智英被帶返辦公室調查

【港區國安法】警方到壹傳媒大樓搜查登記員工資料　集團發通告指各員工暫時不要上班

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責任編輯：陳子謙

壹傳媒 黎智英 港區國安法 蘋果日報

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