【初度遊】30歲港男解釋住青年旅舍爆哭原因　Tony做梳化客初入廚連打雞蛋殼也不懂

▲ Tony於ViuTV節目《初度遊》中嘗試很多第一次。

ViuTV真人騷《初度遊》找來3位素人於鏡頭前紀錄他們的首次旅行經歷，當中30歲的中學助教Tony首度遊日，並因入住青年旅舍而爆喊，事後他透露箇中原因。

其後，Tony到奈良探望及餵飼小鹿，又到一個日本家庭當梳化客及學習製作章魚丸，經歷很多第一次。

上集《初度遊》提到Tony因得悉現實中的青年旅舍與想像中有出入而崩潰痛哭，更需要中斷拍攝節目。

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▲ Tony於《初度遊》中剖白自己的成長經歷。（ViuTV截圖）

Tony於新一集節目中剖白內心心情，「因為之前我的爸爸離開了，作為長子，我真的很不捨得爸爸，但是我也要照顧家庭，突然間家庭責任落在我身上，我真的無法接受。」

他解釋自己多年來因為需要照顧家庭而未有機會外遊，並謂：「廿幾年來經歷了這麼多事，是我經歷的事情比較多。沒想到在廿幾年前我心智尚未成熟時發生，要我接受一些巨變，我是真的接受不了。」

住青年旅舍想到家庭遺憾

他認為入住青年旅舍和家庭事件都是人生中的巨變，且令他沒法接受。

他說：「以前真的很有安全感，老實說，一場家裏的巨變，令我變得沒有太多安全感，我會擔心前路不知道要怎麼走。」

他又指：「我始終認為別人家有學識、富裕或是那麼整齊，而我卻是這樣的情況。老實說，我以前是不會自卑的，我會嘗試接觸更多不同的事物，但我覺得自己很渺小，真的有一點......可說是自卑。」

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▲ Tony於《初度遊》中到奈良探望小鹿。（ViuTV截圖）

當梳化客了解日本文化

初次出遊令Tony有很多新體驗，他到奈良探望小鹿，又購買鹿仙貝餵飼牠們並跟牠們拍照留念。

旅程中的最後一晚，Tony到當地家庭當梳化客，了解更多日本文化。甫一見面，Tony送上包裝紙巾、八達通和東鐵綫積木給女屋主作見面禮。

女屋主又教導Tony製作大阪小食章魚燒，他們先到超市購買食材，回家後便一同烹調。

甚少下廚的Tony負責將蔬菜及八爪魚切粒，以及打蛋等，可是遴迍的他更不懂得打蛋，需由女屋主指導他，他表示這是首次煮食物給自己吃。

▲ Tony於《初度遊》中首度自己煮食物給自己吃。（ViuTV截圖）

自覺在旅程中成長

旅程結束，Tony回顧數天旅程指：「入住青年旅舍那一晚，其實並非他們不好，就當作是我不懂欣賞吧。反而我很喜歡到當地家庭當梳化客，覺得這個地方令我有安全感。」

他印象最深刻的是：「大家正在吃章魚燒時，他們會犧牲自己的作息時間，去跟我們這些外國人溝通，給我一些慰問。」他覺得這次的旅程真的是非常難得：「自己有所成長，在這次旅程中成長了很多。」

他感慨指：「到了一個陌生的地方旅行，與別人無法用語言溝通的時候，真的要靠自己去獨立，其實很多事情是環境逼成，我一定要這樣做，如果你叫我貿然自己去做一件事，我真的做不的，我需要比較長的時間去適應，我有自知之明。」

他續指：「但在這次旅程上，我發現自己的適應能力比我想像中大很多。我現在可以這麼開懷、開心，也是其中一個原因。沒想到自己的能力跟能量可以這麼大。」