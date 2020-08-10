【疫境求存】23歲創業曾遭員工拉隊撬客自立門戶　資深公關人：管人張弛有道是大學問

▲ 新冠疫情令她錄得歷年最低月收入$1,900，Amy依舊抱持樂觀的心：希望疫情盡快過去。

23歲，大多是剛大學畢業一、兩年的初生之犢，李鈺涵（Amy Lee）當年卻成立了自己的公關公司。事隔20年，一直走過來，這掌舵人歷盡風浪：曾有員工趁她放假時拉隊蟬過別枝；有把握時機讓業務得以更上一層；今年她迎來最大考驗：新冠疫情令她錄得歷年最低月收入$1,900，Amy依舊抱持樂觀的心：希望疫情盡快過去。

大學修讀會計及金融，畢業後Amy順理成章進入相關職場，第一份工作是在金融服務機構當股票顧問，要美國、香港、日本和新加坡四處飛。「有次在日本公幹期間，時為1999年年尾，公司要我在除夕夜留守公司監察『Y2K』系統有無發生過渡的問題。心想我又不是IT，為何要我做這些？」於是萌起轉職的念頭。

與朋友聊起，對方問她有否想過做公關，抱持年輕人不妨一試，成功應徵做金融公關，雖然人工比她做股票顧問少了4倍。「我很想做，但只做了3個月，因為IT科網熱熾熱，得獵頭公司招攬轉到科技公司任地區巿場經理，人工又漲了50%。」但旋即泡沫經濟掩至，科網公司紛紛結業，Amy也成為失業大軍一員。

▲ 她身後的富貴竹，由公司成立已有，Amy搬公司都把它帶着，見證着她的事業發展。（湯炳強攝）

年輕也是優點

她以自由身接辦活動，一個20萬的高峰會項目，在11個國家做業務宣傳，完成後又不斷接到相關工作。她爸爸對她說，不如繼續做下去，在無心插柳下，她在23歲時創立本地公關公司AQ Communications。「如果不是公司結束，我沒想過那麼早開公司，是機遇。」

經濟低迷，她可以$8,000荀價承租中環一個800呎單位開展業務。畢業是金融底子，她一心主打金融公關範疇，但太年輕是絆腳石，接洽不到金融客戶的生意，大都是產品印刷的雞毛蒜皮，幾乎與公關工作無關。

不過年紀輕也是優點，她接下不少美容、護膚、婚禮統籌工作，有一次接到關島旅遊區的公關代理，競爭對手都是大公司，她膽粗粗一個人飛往關島做滙報，竟被她奪約而回。「後來問起得知，優勝之處正是因我後生有幹勁。」她之後亦接下不少美容、消費、電訊品牌生意，2000至2010年是她大展拳腳的拼搏期。

員工突離職

故事至此，Amy似乎順利得令人艷羨。但在她成立公司1年，與哥哥到了南非旅行，每天都致電公司，同事都回答OK、無問題，誰料已遭逢巨大危機。旅行翌日她九點半返抵公司，見只有兩個同事上班已好生奇怪。「原本公司有7位同事，我回來後剩下兩位，其餘5個都突然劈炮，自組公關公司，並把原有客戶撬走。同事說：『你在途中，難道叫你馬上回來，不想你擔心。』」

▲ 在Amy的帶領下，公司由數名員工的規模擴展至十多名員工。（被訪者提供）

與其憤怒和埋怨，Amy在這危難之際，咬實牙關拍拍身上塵土再披甲上陣，重新再建立公司：勤出席客戶活動，又不斷去婚紗展和旅遊展派卡片，開拓客源。「我不記仇，追究也沒用，根據僱傭合約我可以告他們，但又何必呢，有可能摧毁別人一生，我繼續向前看、往前走吧！」是不是20年來最大教訓？「也不是，科網公司突結業失去工作，我更感茫然。畢竟我還有兩個同事、兩個客戶，未死得晒啊！」

管人是學問

作為公關公司創辦人兼執行董事，她說難度最高是員工管理。

「客戶你揀我時我選你，活動完了就可不再相見，但日見夜見的同事間的相處卻是大學問。」例如曾有同事私下接工作，她知悉了該怎樣做？當面對質不成，要婉轉也需要技巧處理，這一門學習讓她終生受用。

頭幾年她公司員工如走馬燈，3個月、半年便呈辭。也試過請滿口穢言、舉止嚇人的員工，令其他同事都嚇怕，情緒低落得要辭工，Amy最終要狠下心要辭退他們，連原先接下的項目也告吹。「公司要和諧，人事上好重要，聘用員工要啱公司文化。」

「湊客」心得

公關吃的是四方飯，見盡形形式式的人，她說橫蠻無理、吹毛求庇的客人多的是，走數也有，嚴重至要對簿公堂只是一宗，幸好最後也收回金錢。

Amy說，每個客戶都有其風格，不能硬梆梆一本通書到老，客人個性和喜好，她在開了一、兩次便了然於胸。「有客人付出一筆錢要公關公司包辦所有事項，同事便需把項目帶領，將各項細節跟足。有客人要別人聽佢支笛，話晒事，需依其指示行事，他們好chur的，要定時定候把進程細節、完成日期列出並做好。每一個項目我都會跟同事說，這個客戶是怎樣，作出相應方法。」

▲ 為大型購物商場籌辦婚禮活動及宣傳。（被訪者提供）

代罪羔羊

公關公司往往是頭號代罪羔羊。因為對口位永遠不是最高決策人，接洽的都是其下屬。她試個一個活動客戶指定用灰色地氈，大老闆活動當日到場，大發雷霆指為何地氈用了這麼醜怪的顏色，指沒有淮許過。負責接洽的同事馬上轉口風，說從無說過用灰色，是公關公司搞的，把責任卸下來。「十個有八個不會承認自己做錯，此乃人之常情，有同事會理直氣壯澄清，但只會口同鼻拗。」撞板多了學精了，Amy日後任何決策事項都會詳細臚列或以電郵核實，出了岔子都有證據，盡管這客戶大多沒有再合作的機會。

「作為老闆，要顧及同事的士氣，發生了事會問同事有無black and white，如沒有，我們便只能啞子吃黃蓮。如肯定對方弄錯，我會幫同事撑的。」

有客人愛要求多多，或突然把全盤計劃更改，她說司空見慣，做到會盡量配合，費用接上補下。「合作愉快自然有下次。留客是重要的，但也不要忘了做公關公司的初心，要有自己的立場，事事軟弱，客戶就take it for granted。」

新冠疫情

要數經營20年最艱難，正正是今年，Amy說創立AQ第一個月都有$6,800收入，打後業務上了軌道，公司每月收入都過六位甚至七位數字。今年2月份疫情大爆發，收入是$1,900，Amy苦笑說：「人生未試過這麼低收入」。6月份疫情稍緩，生意額有所上升，七月又再實施限聚令，原接洽的項目大部分要取消。

「沒有裁員，要與員工同甘共苦，只在疫情期間盡量清假。疫情下每月開支幾十萬，只有數千元收入，已捱了幾個月。」對於未來，她說只能見步行步，逆巿求存。

社交平台及傳統媒體各半

過往要宣傳，不外乎電子媒界、報章雜誌，Amy坦言如今社交平台已成不可或缺的主力，社交平台在廣告花費相對較便宜，也多形式可鋪陳。但亦有客戶認為社交平台「虛無縹緲」，Like與click rate也不真實，還是喜歡報章雜誌拿在手中的實在感，於是會把宣傳金額社交平台及傳統媒體各佔一半。

記者：周美好