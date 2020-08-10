【聯招攻略】JUPAS 8月13日放榜　港大招生主任拆解聯招3大迷思

▲ JUPAS將於周四(8月13日)放榜，不如由港大招生主任Edwin拆解聯招的眾多迷思。

因疫情關係，今年的大學聯合招生辦法（JUPAS）的放榜日期延至本周四(8月13日)，考生能否入讀Band A之列的學科，當日自有分曉。香港大學是不少考生的心儀學府，醫科和法律學系每年報讀者眾多，想若考不進理想學科怎辦？對不少家長及學生來說，JUPAS又有多少迷思？不如聽聽香港大學的招生主任吳梓杰講解一下。

▲ JUPAS將於8月13日放榜，香港大學是不少考生心儀的學府。（相片︰本報資料庫）

作為香港大學的招生主任，吳梓杰(Edwin)經常到各學校為高中生講解港大的收生要求、招生程序、學院以及課程等資訊內容，去年11月的於JUPAS揀科之際，他更在Youtube上載了一段「JUPAS聯招Band A排位策略」，為眾DSE考生指點迷津。

合拼DSE成績報JUPAS 未必有著數

一般來說，考生可選擇有common admissions的大學學院，那就可入讀1年後才揀主修副修科。

以港大為例，即使今次JUPAS入不到心儀學科，就是進去文學院理學院後，也可到year 1再揀，從中可慢慢探索自己的興趣，因有六七十個主修副修可挑，譬如一個理學院的同學，可跨學院揀學系，彈性頗大甚至有exchange的機會。

▲ Edwin表示，即使今次JUPAS入不到港大的心儀學科，「就是進去文學院理學院後，也可到year 1再揀，從中可慢慢發掘自己的興趣。」( 相片︰香港大學提供 )

其實以現時JUPAS的機制，是容許以3年的成績合拼（即簡稱combined cert）來申請大學學額，若今年考獲的學系不滿意，可否翌年再應考DSE以兩次成績再抽過？ Edwin表示，

其實以港大為例，部份學系對新舊成績合拼是會扣分的，譬如醫科、藥劑、精算等，視乎各個學院的內部評核，並作出調整，不能一概而論，也未必有著數的。

▲ 香港大學的內外全科醫學士，向來是歷屆DSE狀元的理想之選。

至於部份DSE考生，也許不滿今年的成績而作覆核(appeal)，若升級了又如何面對JUPAS的放榜？Edwin表示，「8月13日是第一輪派JUPAS的結果，考生一日內要看是否接受及付留位費，8月19日就公佈覆核是否成功，若成功可再改一次科再呈上，夠分就可獲新的offer，不成功就維持13日的選擇，所以沒有蝕底的。」

JUPAS 3大誤區 聯招非升中派位玩法

Edwin經常出席不同的活動和座談會，接觸的高中生中，他認為學生對JUPAS都有不同程度的誤解和迷思。

「其一是不少家長都覺得JUPAS的offer像升中派位，派完第一志願到第二志願，但JUPAS不是這樣，在JUPAS的機制下，院校看不到學生的Band A排序（即A1、A2、A3的先後次序），所以將課程放在Band A的1、2、3位，獲錄取的機會是均等的。假設學生同時符合首三個課程的入學資格和分數要求，三個課程都會將學生放在「取錄名單」內。JUPAS office收到名單後，會跟據學生的課程排序，將學生的首志願課程（即A1）派給學生。」

▲ 拔萃男書院今屆有2名學生考得6科5**的「榜眼」成績，右邊的沈旭程正希望入香港大學讀法律。（相片︰本報資料庫）

「假設學生只符合第二、三個課程的入學資格和分數要求，根據相同機制，學生就會獲派他的第二志願（即A2）課程。整個機制與升中派位『派完A1再派A2』的玩法不同。」Edwin說。

「其二是中學讀甚麼科，譬如一個讀商科BBA的課程，中學是否要讀會計或經濟？其實這沒必然的關係。當然如果讀醫科，就要求同學要修化學，港大在眾學系中只有16個課程有指定科目要求，其他的科目，港大有一些introduction的課程是可以給學生追回進度以作『補底』的，同學也不用過份擔心。」

▲ 港大每年都為DSE考生舉辦One Night Stay@HKU的活動，這是現屆的醫科生，為學生講解醫學院的上課情形。( 相片︰香港大學提供 )

「第三是，同學不應視大學提供的各課程的上四分位分數（Lower Quartile ) 收分作為課程的最低收生分數（Lowest），因為兩者其實概念不同。實際上，每個課程仍有25%的學生的分數是達到甚或比Lower Quartile分數更低。換言之，低過這個分數還是有機會入讀，如果學生視Lower Quartile為cut off，其實是高估該科的門檻，所以同學不要因看到Lower Quartile的標準而卻步。

寄語明年考生 疫情下掌握線上Information Day資訊

港大的內外全科醫學士（MBBS）及法學士（LLB）的收生分數向來較高，Edwin表示「年年的學額差不多，譬如去年醫科有265個學額，法學士則有98個學額。」

「要入讀醫科，除了成績夠好，還要應付MMI(Multiple Mini-Interview)的面試模式，以此作為對考生壓力下表現的測試，即考生需逐一前往6個面試站內，與不同考官作數分鐘面談，涉及倫理道德、溝通技巧、抽象思維等範疇，像輪盤one-on-one面試，所以醫學院除了要夠分，還要各方面的整體表現。」

▲ 近年不少學生也選擇港大「2+2」的 Dual Degree課程，同樣讀4年但有香港及外國的雙學位，但學額有限。( 相片︰香港大學提供 )

講開面試，Edwin寄語如果有機會面試，譬如商科的可能會以Case Study的形式進行，「不要表現得太進取或拋書包，這會令考官留下不好的印象。宜多留意新聞時事，因問題未必都跟學科有關，並留意如何介紹自己。」

Edwin還提醒今年因疫情關係，港大的Information Day轉了online進行，「擬定於10月31號進行，而整個十月亦會有不同活動及講座，建議明年考DSE的同學多留意，因可掌握各學科的基本資料，再作JUPAS揀科之憑據，錯過了就蝕底。」

撰文︰馮柏偉