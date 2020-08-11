【淘寶裝修】夫婦39萬翻新400呎洋樓　親手打造工業風客廳+公主房+科幻玄關

▲ 夫婦花39萬親手翻新400呎洋樓！

近年，愈來愈多人自己設計及裝修住宅，一對夫婦近日在Facebook分享他們打造的安樂窩，他們從淘寶購買大部分傢俬，再一手一腳裝修好，其中女兒的公主房及工業風的客廳得到很多網民的讚賞！港媽Zuie接受TOPick訪問，分享裝修的過程和心得。

港媽Zuie一家三口住在400呎的洋樓（唐樓），單位有2睡房、1廁所及1個開放式廚房。Zuie入伙了一年多，覺得原本間隔不符合他們使用，以及裝修都比較殘舊，因此決定翻新住宅。

Zuie從淘寶買了大部分傢俬，一來裝修的洗費是他們的考慮因素，再者在香港未必找到合適的款式，又較難集中地購買傢俬，而淘寶則可以選好傢俬，一併過運到香港，省卻很多時間。

香港唔多地方賣有圖案嘅烏絲燈膽，而且款式好少，一個燈膽可能要$300至$400 ，但如果淘寶就幾十蚊搞掂，而且款式好多！

Zuie花了6萬元人民幣（約6.7萬港幣）購買馬桶、抽油煙機、洗手盆、鋅盤及淋浴花灑等等傢俬；在香港購買蒸焗爐、洗衣機、電視、吸塵機及雪櫃等等傢俬。老公負責安裝洗手盆、吊櫃、燈、廁所門、大門等；而水電、間牆等大型工程則由裝修師傅幫忙。

女兒房以粉紅色為主調，Zuie指因為女兒想房間有公主元素，所以選了一幅城堡的牆紙，床亦加設公主風格的帳篷。天花增設木馬立體吊燈，充滿童真。女兒床為上隔床，可釋出更多空間。

▲ 女兒睡房（圖片由受訪者提供）

Zuie表示因為和女兒一起參與揀選過程，本身她們貼了另一幅牆紙，不過效果不太好，所以才再買城堡款式的牆紙！而女兒亦大概知道效果如何，

佢見到貼完牆紙嗰刻都「嘩」咗出聲話好靚！

主人房設計以簡單舒適為主，以藍色為主調，房間增設地台，增加收納位置，地台加了樓梯燈，營造懸浮效果及空間感。藍色牆身上有兩盞黃光的燈，與樓梯燈的燈色一置，給人一種溫暖的感覺。

電視機懸空掛在床尾，節省了電視櫃的位置，而電視機下的櫃桶能增加收納空間之餘，亦能營造分間效果。

▲ 主人房（圖片由受訪者提供）

客廳、洗手間及開房式廚房走工業風設計。啡色皮梳化、木及黑色金屬框的吊櫃及黑色金屬框的燈罩，營造出簡約及黑色神秘的感覺。

洗手間以紅白對比色為主調，紅白色的磚牆配上黑色金屬及玻璃淋浴間，十分時尚型格。而鏡子、鏡子上及洗手盤櫃都有燈光效果，令設計更添氣氛。

▲ 洗手間（圖片由受訪者提供）

走廊地下以黑白圖案的地板及木紋地板作分間效果，玄關位置安裝了衣掛，方便他們回到家掛上不用馬上清洗的外套及衣物。

▲ （圖片由受訪者提供）

玄關位置的另一邊擺放了Marvel的畫作，白色的燈光打在藍色牆上，充滿科幻感！

▲ 玄關位置（圖片由受訪者提供）

兩夫婦本身沒有裝修經驗，由於聘請設計師的價錢比較貴，而本身都明白自己想要的效果，所以就由老公負責設計。

對於本身沒有裝修經驗的他們，過程中花了很多時間搜集資料。

為咗方便使用我哋訂造櫃，真係每一格諗，咩尺寸裝啲咩！

Zuie最喜歡酒櫃，因為她和老公都喜愛飲酒，有時還會請朋友到家一起食飯飲酒，所以裝修前已想好要有一個酒櫃。可是，地方有限，他們便選了吊櫃。這酒櫃由老公及裝修師傅一起安裝，然後他們再買些吊燈做裝飾。

▲ 開放式廚房（圖片由受訪者提供）

裝修後，他們在香港找專人滅蟲和除甲醛，確保安全才入住。

整個工程共用了約38.7萬港幣，相關項目費用如下：

淘寶大部分傢俬 人民幣60,000元（約港幣6.7萬元）

裝修（清拆，水電，泥水，搭棚換窗，油漆，重新間隔） 港幣21萬元

訂造全屋傢俬（櫥櫃，電器櫃，兩張床，鞋櫃，間房隱形門） 港幣10萬元

磁磚 港幣1萬元

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責任編緝：王芷瑩