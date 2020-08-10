  • 30°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【瘦身秘訣】減肥飲奶要識揀　營養師黃凱詩教1招選無添加脫脂奶

健康 14:23 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

營養師黃凱詩教看包裝成分表，選出無添加脫脂奶。

放工後，往超市買日用品，巧遇Bonnie，見她的購物籃放滿鮮奶，我問︰「大減價嗎？」我想了一會，再問︰「……但，你不是不愛飲奶的嗎？之前你說飲奶不健康，所以改飲了杏仁奶。」

 

她露出尷尬的表情說道︰「星期六看了一集日本的醫學節目，他們訪問了一班老人家的長壽秘訣，眾人異口同聲說天天飲奶。」

我拿起她揀選的牛奶產品，很驚訝︰「全脂奶不適合你的！」

 

何解？」她問。

 

我答︰「因為你肥！」

 

她瞪著我︰「幹嗎？你那麼坦白！」

 

營養師黃凱詩表示，減重時期首要控制熱量。（iStock圖片）

我解釋︰「你已經有很多脂肪，不用再添加了，而且，在減重時期，首要控制熱量，正所謂慳得就慳，一杯全脂奶有約152卡；低脂奶約115卡；脫脂只是80多卡，你該懂怎樣選。」

 

她問︰「聽人說，脫脂奶並非真正牛奶，而且當中有很多添加劑的。

 

我說︰「沒錯！所以要懂得選擇，不難分辨的，只要看包裝成分中有『脫脂奶』字眼，就是無添加了。」

 

她再問︰「為何飲奶跟長壽有關？」

 

我解說︰「其實長壽與否，並不會只單靠一種食物，但可以分析到的是，牛奶中，含豐富鈣質，而且當中的乳醣有助鈣的吸收，是降低老年人骨質疏鬆的重點，另外，鈣也是降血壓的重要礦物質，所以牛奶是對人體非常健康的食物。」

 

她說︰「我見你平日是飲低脂奶的。」
 

我笑言︰「對！因為我體重標準。食物，是沒有完全的好與壞，問題是，要配合你健康的需要，最重要的是要適量。」

 

撰文：黃凱詩（營養師）

相關文章

【超市大搜查】Home Office留家抗疫狂吃零食易致肥　營養師推介較低卡健康零食
17:34 2020/08/06
【超市大搜查】Home Office留家抗疫狂吃零食易致肥　營養師推介較低卡健康零食
【殺手】陳豪授用膳黃金比例餐單　56歲黎耀祥飲食+運動操出6嚿腹肌【有片】
16:27 2020/08/06
【殺手】陳豪授用膳黃金比例餐單　56歲黎耀祥飲食+運動操出6嚿腹肌【有片】
減肥 脂肪 熱量 鈣質 添加劑 骨質疏鬆

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
今日 10:09
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】