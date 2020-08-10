【瘦身秘訣】減肥飲奶要識揀　營養師黃凱詩教1招選無添加脫脂奶

放工後，往超市買日用品，巧遇Bonnie， 見她的購物籃放滿鮮奶，我問︰「大減價嗎？」我想了一會，再問︰ 「……但，你不是不愛飲奶的嗎？之前你說飲奶不健康， 所以改飲了杏仁奶。」

她露出尷尬的表情說道︰「 星期六看了一集日本的醫學節目， 他們訪問了一班老人家的長壽秘訣，眾人異口同聲說天天飲奶。」

我拿起她揀選的牛奶產品，很驚訝︰「全脂奶不適合你的！」

「 何解？」她問。

我答︰「因為你肥！」

她瞪著我︰「幹嗎？ 你那麼坦白！」

▲ 營養師黃凱詩表示，減重時期首要控制熱量。（iStock圖片）

我解釋︰「你已經有很多脂肪，不用再添加了， 而且，在減重時期，首要控制熱量，正所謂慳得就慳， 一杯全脂奶有約152卡；低脂奶約115卡； 脫脂只是80多卡，你該懂怎樣選。」

她問︰「聽人說，脫脂奶並非真正牛奶，而且當中有很多添加劑的。 」

我說︰「沒錯！所以要懂得選擇，不難分辨的， 只要看包裝成分中有『脫脂奶』字眼，就是無添加了。」

她再問︰「 為何飲奶跟長壽有關？」

我解說︰「其實長壽與否， 並不會只單靠一種食物，但可以分析到的是，牛奶中，含豐富鈣質， 而且當中的乳醣有助鈣的吸收，是降低老年人骨質疏鬆的重點， 另外，鈣也是降血壓的重要礦物質， 所以牛奶是對人體非常健康的食物。」

她說︰「我見你平日是飲低脂奶的。」



我笑言︰「對！ 因為我體重標準。食物，是沒有完全的好與壞，問題是， 要配合你健康的需要，最重要的是要適量。」

撰文：黃凱詩（營養師）