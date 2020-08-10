【瘦身秘訣】減肥飲奶要識揀　黃凱詩教1招選無添加脫脂奶

放工後，往超市買日用品，巧遇Bonnie，見她的購物籃放滿鮮奶，我問︰「大減價嗎？」我想了一會，再問︰「……但，你不是不愛飲奶的嗎？之前你說飲奶不健康，所以改飲了杏仁奶。」
她露出尷尬的表情說道︰「星期六看了一集日本的醫學節目，他們訪問了一班老人家的長壽秘訣，眾人異口同聲說天天飲奶。」
我拿起她揀選的牛奶產品，很驚訝︰「全脂奶不適合你的！」
「何解？」她問。
我答︰「因為你肥！」
她瞪著我︰「幹嗎？你那麼坦白！」
▲ 營養師黃凱詩表示，減重時期首要控制熱量。（iStock圖片）
我解釋︰「你已經有很多脂肪，不用再添加了，而且，在減重時期，首要控制熱量，正所謂慳得就慳，一杯全脂奶有約152卡；低脂奶約115卡；脫脂只是80多卡，你該懂怎樣選。」
她問︰「聽人說，脫脂奶並非真正牛奶，而且當中有很多添加劑的。」
我說︰「沒錯！所以要懂得選擇，不難分辨的，只要看包裝成分中有『脫脂奶』字眼，就是無添加了。」
她再問︰「為何飲奶跟長壽有關？」
我解說︰「其實長壽與否，並不會只單靠一種食物，但可以分析到的是，牛奶中，含豐富鈣質，而且當中的乳醣有助鈣的吸收，是降低老年人骨質疏鬆的重點，另外，鈣也是降血壓的重要礦物質，所以牛奶是對人體非常健康的食物。」
她說︰「我見你平日是飲低脂奶的。」
我笑言︰「對！因為我體重標準。食物，是沒有完全的好與壞，問題是，要配合你健康的需要，最重要的是要適量。」
撰文：黃凱詩（營養師）