調查指不足一成自閉症青年能獨立生活　機構籲為其提供生活技能訓練

▲ 在導師帶領下，學員接受獨立生活技能訓練。（協康會提供）

每年的8月12日是「國際青年日」，旨在肯定青年在社會上的重要性，同時提高公眾認識青年所面臨的挑戰。根據協康會一項調查指，不足一成青年可以完全獨立生活，有四分之一人需要協助才能獨立生活，期望有關當局盡快檢討服務需求，增加對自閉症青年的協助。

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▲ 媽媽Windy（左）希望兒子（右）能在30歲自立門戶，照顧自己。（協康會提供）

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現年24歲的Michael有高功能自閉症，他有社交溝通困難、固執思想等，現於社福機構擔任活動助理，並與父母同住。Michael媽媽Windy認為兒子仍未有足夠能力展開獨立生活：

幾年前我和丈夫去台灣旅行，Michael要獨自在家，由於他不會烹飪，竟連續幾天只吃雪藏蛋糕果腹，或到附近餐廳進餐，也沒有幫忙處理家務。

▲ Michael在疫情期間自備防疫用品。（協康會提供）

她又指年初疫情爆發，應盡量減少上街購物，惟兒子上街購物前卻未能作好事先計劃，總要來回幾次才可買齊所需用品。後因參加協康會的職業治療訓練，學會個人管理方面如整理儀容、財務管理、家居管理如洗熨和烹飪等。

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協康會於2016至2020年期間，收集約300名15至40歲高功能自閉症青年，有關自閉症青年在獨立生活技能方面的評估。獨立生活即可分為家居管理和社區參與兩大類，另外8個細範疇，包括溝通管理、預備膳食及清潔、健康管理、處理家務及家居維修、購物、社區流動財務管理和危機處理。

調查結果顯示，只有8%的青年可以完全獨立生活，當中更有四分之一人是需要協助才能獨立生活，即反映本港自閉症青年在家居管理方面較弱；而社區參與方面，如財務管理、銀行服務使用、繳費、及危機管理等方面能力亦較弱。

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協康會職業治療師袁妙菁表示，評估中發現部分自閉症青年獨立生活的經驗不足，技能亦偏弱。在家居管理的範疇方面，有些青年會因為怕燙而不敢煮食或熨衫，部分人更從未使用過洗衣機；在財務管理方面，有部分人無使用銀行服務的經驗，如入票、設立自動轉賬和網上理財等。

▲ 協康會行政總裁歐陽偉康，建議政府推行為自閉症人士而設的全天候獨立生活技能訓練先導計劃。（協康會提供）

協康會行政總裁歐陽偉康則指，大多家長曾向反映子女屬於高功能自閉症人士，未有入住宿舍的需要，但又未能完全獨立生活，建議政府可推行全天候獨立生活技能訓練先導計劃，包括為營運機構提供訓練場地，如翻新舊醫護人員宿舍或預留新公屋低層單位用作訓練場地，由非政府機構籌劃及推行，減輕政府行政負擔，亦可以加快對自閉症青年的協助。

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責任編輯：郭詩詩