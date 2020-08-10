調查指不足一成自閉症青年能獨立生活 機構籲為其提供生活技能訓練
每年的8月12日是「國際青年日」，旨在肯定青年在社會上的重要性，同時提高公眾認識青年所面臨的挑戰。根據協康會一項調查指，不足一成青年可以完全獨立生活，有四分之一人需要協助才能獨立生活，期望有關當局盡快檢討服務需求，增加對自閉症青年的協助。
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現年24歲的Michael有高功能自閉症，他有社交溝通困難、固執思想等，現於社福機構擔任活動助理，並與父母同住。Michael媽媽Windy認為兒子仍未有足夠能力展開獨立生活：
幾年前我和丈夫去台灣旅行，Michael要獨自在家，由於他不會烹飪，竟連續幾天只吃雪藏蛋糕果腹，或到附近餐廳進餐，也沒有幫忙處理家務。
她又指年初疫情爆發，應盡量減少上街購物，惟兒子上街購物前卻未能作好事先計劃，總要來回幾次才可買齊所需用品。後因參加協康會的職業治療訓練，學會個人管理方面如整理儀容、財務管理、家居管理如洗熨和烹飪等。
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協康會於2016至2020年期間，收集約300名15至40歲高功能自閉症青年，有關自閉症青年在獨立生活技能方面的評估。獨立生活即可分為家居管理和社區參與兩大類，另外8個細範疇，包括溝通管理、預備膳食及清潔、健康管理、處理家務及家居維修、購物、社區流動財務管理和危機處理。
調查結果顯示，只有8%的青年可以完全獨立生活，當中更有四分之一人是需要協助才能獨立生活，即反映本港自閉症青年在家居管理方面較弱；而社區參與方面，如財務管理、銀行服務使用、繳費、及危機管理等方面能力亦較弱。
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協康會職業治療師袁妙菁表示，評估中發現部分自閉症青年獨立生活的經驗不足，技能亦偏弱。在家居管理的範疇方面，有些青年會因為怕燙而不敢煮食或熨衫，部分人更從未使用過洗衣機；在財務管理方面，有部分人無使用銀行服務的經驗，如入票、設立自動轉賬和網上理財等。
協康會行政總裁歐陽偉康則指，大多家長曾向反映子女屬於高功能自閉症人士，未有入住宿舍的需要，但又未能完全獨立生活，建議政府可推行全天候獨立生活技能訓練先導計劃，包括為營運機構提供訓練場地，如翻新舊醫護人員宿舍或預留新公屋低層單位用作訓練場地，由非政府機構籌劃及推行，減輕政府行政負擔，亦可以加快對自閉症青年的協助。
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責任編輯：郭詩詩