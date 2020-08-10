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【食用安全】早餐飲凍奶茶後腹瀉被封「通腸神水」　台衞福部解構容易腹瀉3大因素

食用安全 15:07 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣衞福部食藥署近日就分析，早餐一杯凍奶茶導致出現腸胃不適的三大因素。

相信不少上班族每早都會以一杯凍奶茶作為一天的開始，不過有時飲用過後又有否試過出現腹瀉的症狀？台灣衞福部食藥署則刊出文章分析，為何早餐飲用凍奶茶後會容易腸胃不適的三大因素。

腸胃在人們起床時未完全甦醒

台灣食藥署指出，一杯凍奶茶主要有冰塊、奶精或鮮奶及茶水這三大原料所組成。在冰塊方面，由於腸胃等人體器宮在人們每天起床時，其實仍處於未完全甦醒的階段，若飲用大量凍飲，就會刺激腸胃，有可能引發腸胃不適。

此外，台灣醫生兼作家蒼藍鴿早前亦分享指，冰塊的衞生情況亦是造成腹瀉的原因之一。由於冰塊是大腸桿菌其中一個常見的滋生源頭，萬一店家未有嚴格監控水源及製冰過程的衞生情況，冰塊就會很容易被大腸桿菌污染，加上現在濕熱的夏天天氣，大腸桿菌的繁殖速度更會大幅增加。

籲早上避免飲用凍奶茶

至於在奶精或鮮奶方面，台灣食藥署表示，奶精主要由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，這類脂肪攝取過多，腸胃在消化時其實亦存有難度。而鮮奶則涉及乳糖不耐症的問題，如果鮮奶中的乳糖在小腸沒被足夠的酵素「乳糖酶」分解下，就會無法被消化，繼而會在大腸中被腸道菌分解時，產生大量氣體、水和酸性物質等，引發容易打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

而茶水方面，由於茶葉中含有單寧酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶與鮮奶同時飲用後就不易被消化吸收，造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。因此台灣食藥署亦建議，早上儘量避免飲用凍奶茶，一方面可減少攝入大量脂肪或乳醣，另一方面可減少冰塊刺激腸胃。

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責任編輯:羅嘉欣

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