【愛妻號】黃智賢下廚為老婆慶生　曾炒股蝕廿萬仍堅持供太太留學追夢

▲ 黃智賢這寵妻好男人，為太太送上生日驚喜。

疫情嚴峻下市民都留家抗疫，住家男黃智賢（Ben）近日更化身「廚神」！日前，黃智賢為太太Maggie炮製生日驚喜，這位愛妻號除親身下廚外，並悉心於家裡佈一置番，以粉紅色汽球營造浪漫氣氛。

二人恩愛如昔，夫婦已共識不生小孩，Ben曾發表愛的宣言稱：「我視太太為『唯一』已足夠。」。其實黃智賢與太太由拍拖到結婚至今已相愛30年，早年二人還未結婚時，黃智賢因炒股失手蝕了20萬，仍供當時只是女朋友身份的Maggie往外國讀書，可說是圈中的長情好男人。

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▲ 黃智賢以粉紅色汽球作佈置，為太太炮製驚喜。 （取自instagram）

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黃智賢下廚賀太太生日

黃智賢兩日前於IG分享一段片段，原來那天是其太太生日，從片段所見，他以粉紅色汽球為家裡佈置一番，認真有心思。

他更寫道：「點解咁High..#老婆生日#happybirthday #happywifehappylife#快樂廚房 #放假一天」網民送上生日祝福外，更說二人很甜蜜，連女藝人江嘉敏也說：「咁sweet㗎生日快樂丫。」

另外，喜愛下廚的阿Ben，除了為太太炮製生日蛋糕外，又為太太準備了皇帝蟹等美食，其實疫情下，阿Ben幾乎每天烹調新菜式，黃太可說大飽口福。

▲ 黃智賢一向喜愛下廚。 （取自instagram）

黃智賢與太太風雨同路

52歲的Ben跟太太Maggie識於微時，二人拍拖14年後，於2004年結束愛情長跑共諧連理，二人結婚至今已16年，依然如新婚般甜蜜。

入行多年的Ben出道以來可說零緋聞，跟太太Maggie相愛30年以來都恩愛非常，除將財政大權交予太太，也把拍劇以外時間也全交給老婆，爭取時間陪伴對方。Ben曾說過最喜歡每天接戴太太上班，可以趁這段時間一起聊天。

另外，陳煒曾大爆黃智賢為太太做的窩心事，她指：「他是個好男人，當時供女朋友（即現在的太太）去外國讀書！」原來當年黃智賢炒股票失利蝕了20多萬，他寧願捱更抵夜工作，也堅持繼續供Maggie去海外讀書。

太太現在任職畫家，黃智賢曾接受TOPick訪問說：「太太令我義無反顧去演戲，給很大自由度，得悉我忙碌便不時傳送短訊作鼓勵；每當我夜歸也會煲湯水給我，而翌日早上也會預備涼茶給我帶去開工。」

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▲ 黃智賢太太maggie任職畫家。 （取自instagram）

黃智賢夫婦生活簡單而幸福

演員收入向來不穩定，黃智賢指即使其工作量不足以影響收入時，太太未有對他施加壓力之餘，更鼓勵他學習更多新鮮事及作更多嘗試。

說到跟太太相識經過，原來二人結緣於一個廚房內，曾當餐廳侍應的Ben，當年每日隔着窗口望着任侍應的太太，放飯時間也會主動跟太太一起用餐，二人很自然地走在一起。

▲ 黃智賢視愛犬如子女般愛錫。

黃智賢夫婦婚後過着簡單而幸福的生活，並有共識不會生兒育女，因為他知道大家的性格不適合做父母，覺得責任很大。縱然沒有孩子，不過黃智賢曾發表愛妻宣言，他說：「我視太太為『唯一』就夠。」

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