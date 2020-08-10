【立法會選舉】葉國謙轉口風　料全體議員獲延任毋須再宣誓

▲ 葉國謙稱，若是讓第六屆立法會議員過渡，所有議員都應留任。（資料圖片）

人大常委會明日下午將就立法會「真空期」安排作出決定。原本倡議成立看守議會的港區人大代表葉國謙今日轉口風，預計人大常委會會讓全體第六屆的立法會議員延任1年，包括早前被取消參選資格的4名民主派議員，亦毋須再宣誓。

葉國謙接受電台訪問時表示，自己未有列席今次人大常委會會議，但按港澳辦主任夏寶龍向人大常委會作出說明時的標題，即「有關第六屆立法會繼續運作安排」，按其理解，顯示人大常委會屬意讓第六屆的立法會全體議員多延任1年，繼續履行職責。

對於自己早前建議成立看守議會，葉國謙解釋，是因為當時無法解決立法會任期4年的規定，如果是看守議會，就是一個新議會，不可能讓被DQ的議員加入，但若是讓第六屆過渡繼續運作，一定會是全體進行，所有成員都應留任，亦不用再宣誓。

葉國謙指出，全國人大作為全國最高權力機關，有責任因應事態發展作安排，有關安排將是決定而非解釋，預計明天會有清晰表述。

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責任編輯：林曉君