【港區國安法】壹傳媒工會：警方擅自觸碰及查閱新聞材料　強烈譴責警方嚴重侵犯新聞自由

▲ 警方今晨拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子，以及多位壹傳媒高層。（程志遠攝）

壹傳媒工會發聲明，警方今晨拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子，以及多位壹傳媒高層，有約200警員在早上10時到將軍澳工業邨壹傳媒大樓搜查。壹傳媒工會對警方威嚇傳媒、嚴重侵犯新聞自由的行為予以最強烈的譴責。

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聲明指，大批警員進入壹傳媒大樓後，部份警員在警方仍未向《蘋果日報》總編輯羅偉光及律師出示搜查令前，已經擅自搜查《蘋果》記者桌上的文件和新聞材料，即使記者要求立即停止，但警員仍置若罔聞。

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《蘋果日報》總編輯羅偉光其後表示，警方搜查令列明不包括任何編採新聞材料，工會強烈譴責警方擅自觸碰及查閱新聞材料，此舉破壞傳媒對資料來源保密原則，嚴重侵犯新聞自由。

對於警方國安處警司李桂華聲稱警員是進行「初步審查」，以分辨需要避開的新聞材料，工會認為講法極不合理。《蘋果》辦公室內的每個部門都有清楚標示，警員絕對知道搜查的範圍屬於編採部門，由此已有足夠理由相信範圍內文件屬新聞資料，繼續翻閱實屬濫權行為。

警方在搜查期間，亦一度要求在大樓內採訪的記者停止拍攝，並不斷擴大封鎖線至新聞編採部門，阻撓記者正常工作。工會譴責警方的做法，強調報館遭搜查涉及重大公眾利益，記者在場採訪是理當所然；阻撓新聞機構運作更是嚴重侵犯新聞自由。

執法人員搜報館屬香港歷史上極為罕有和嚴重的事件。工會認為，事件帶來影響是災難性，警方動用大量警力搜報館，阻礙傳媒機構正常運作，真正目的是要滋擾及威嚇傳媒。歷史會記下這一天發生的事，香港的新聞自由處於岌岌可危的時候；但工會重申，壹傳媒上下的新聞工作者會繼續謹守崗位至最後一刻。

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責任編輯：陳子謙