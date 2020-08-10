【私家泳灘】市民硬闖小西灣海邊　自設棚架遮陰帶同獨木舟及雙人艇設備

▲ 有市民闖小西灣海邊當私家泳灘，不但自設棚架遮陰，更帶同獨木舟及雙人艇設備。

在疫情影響之下，全港沙灘關閉，除了有市民「硬爆」到已關閉的泳灘，亦有市民帶同獨木舟、雙人艇及浮潛設備到沒有救生員的石灘玩水！

帶齊玩水設備如私家泳灘

一名網民在Facebook群組「藍灣半島小社區」發文，表示在小西灣藍灣半島對出海旁有市民帶備獨木舟、雙人艇及浮潛設備，在石灘附近玩耍，猶如私家泳灘一樣。由照片可見，有超過10名市民聚集於石灘，岸上有3個棚架遮陰。雖然海底有尖石，仍有不少人在海中暢泳，當中疑似有家長手抱小朋友。

▲ 岸上有3個棚架遮陰，亦有不少市民聚集。（圖片來源：藍灣半島小社區Facebook）

翻查資料，該岩灘位於小西灣藍灣半島海濱長廊盡頭的抽水站附近，需要攀越圍欄才能到達，是區內的熱門海泳地點。現場並無救生員，對出是繁忙水域，不時有快艇、遊艇經過，近年曾多次有泳客被遊艇撞傷。

▲ 有家長疑似帶小朋友到石灘玩水。（圖片來源：藍灣半島小社區Facebook）

有小西灣居民陳先生向TOPick表示，在過往幾年不時都有人爬出石灘游水，但游泳池及沙灘關閉後，人數有所增加。他指出只要沒有下雨，石灘由星期一至日都有泳客聚集，有些泳客更會在日出時份游早水。圖中所見的獨木舟及雙人艇近日才出現，當中雙人艇經常駛離岸邊，到海中心的深水區域，感覺非常「牙煙」。

網民：出咗事唔好害消防員

有網民認為他們在石灘進行水上活動舉動危險，甚至有家長帶同小朋友一同游水，擔心會樂極生悲 。有街坊直斥「有事又要人救」、「出咗事自己游去醫院，唔好害消防員吖」。有網民表示上星期目擊有水警船駛近，勸雙人艇上的市民不要到深水地方，怕大浪會影響安全，之後又叫他戴上口罩。

有街坊則留言表示，他們一群人最大的問題是污染海洋，經常在岸邊食煙，有時見到自己的垃圾被吹落海又放任不管，非常沒有公德心。

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責任編輯：王俊賢