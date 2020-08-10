【人生勝利組】擁千間套房每月收租過百萬 「套房王」打造智能收租機坐定定收錢

▲ 林志明每個月收取的租金過百萬。

有些人為土地問題而煩惱，卻有些人生勝利組為過多房間收租而煩惱！台灣一名擁有逾千間套房出租的「套房王」，每月租金收入達600萬元新台幣（約125萬港元），他每月都為如何收租而煩惱，後來引入了兩部「電子收租機」，不但能減省與租客見面的煩惱，更大大節省了收租的時間，他更開設智能旅館，堪稱人生勝利組。

綜合台灣傳媒報道，擁有逾千間套房出租的是是台中「浮雲客棧」的董事長林志明。林志明是霧峰林家的後代，他在台中逢甲商圈有兩棟建築物，分別有405間、582間套房，合計共有900多間套房出租，其中最便宜的月租為6000元新台幣（1,500港元），每月租金收入高達600萬新台幣，相當可觀。

別人煩惱房屋問題，林志明卻煩惱收租的問題。根據台灣《財訊》報道，林志明每個月都要處理租房及退租的問題，除了每個月的租金外，他最短兩個月要收取1次水電費用，兩棟建築物也要定期維修水管、熱水器等水電設備。他本來影聘請了人員幫忙，但若有管理人員請假，他還是會忙不過來，許多租客如果遲了下班。

林志明後來索性引入兩部「電子收租機」，租客已經在收租機上交租金，繳納停車費及水電費用等，連預繳功能都有，十分方便。自從引入電子收租機後，管理人員也從9人減到3人，只須負責向新住戶介紹住房環境等工作，顧客滿意度也明顯提升。

累積自動化收租的寶貴經驗後，林志明投資10億元新台幣重金打造「浮雲客棧」旅店，全智能化旅店已去年底開幕營運，正式插旗逢甲商圈，經營得有聲有色。

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責任編輯：王明芳