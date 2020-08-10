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涉豪宅內偷86萬名錶等首飾 菲傭被控盜竊還押

社會 14:37 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

菲律賓藉女傭涉於10個月內，在何文田一單位內偷去多隻名錶、耳環及頸鏈等首飾，總值86萬元。涉案女傭被控1項盜竊罪，案件今（10日）在九龍城裁判法院提堂，涉案女傭暫時毋須答辯，案件押後至9月21日作進一步調查，女傭還押候訊。候訊。

涉案菲律賓籍女傭Emperador Edarlyn Arcalas（50歲），被控於2019年10月1日至2020年8月6日期間，在何文田半山壹號1單位，偷竊屬於女子梁賀欣的財產，包括1隻「勞力士」手錶、3隻「百達翠麗」手錶、1隻「伯爵」手錶、1隻「羅傑杜彼」手錶、1對「愛馬仕」耳環、一條白金「羅傑杜彼」頸鏈及8両金粒，總值港幣86萬元。

控方今申請押後案件以待進一步調查，被告暫時毋須答辯。辯方沒有保釋申請，被告還押至9月21日再訊。

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記者：林欣樂

梁賀琪 伍經衡 盜竊罪

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