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港大研究：鳥類近親大部分具有接近進化出飛行動力的潛能

社會 14:39 2020/08/10

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港大研究支持近鳥龍類獸腳類恐龍是最早的鳥類。（港大提供圖片）

鳥類與近親的演化歷史一直不明確，難以深入了解獸腳類恐龍的早期飛行能力，而這類恐龍中包括了鳥類。由港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋（地球及行星科學部古脊椎動物實驗室）帶領、並和其前博士後研究員裴睿（現為北京古脊椎動物與古人類研究所副教授）共同發表的研究，更新了鳥類和近親的演化樹，重構了其驅動飛行潛能的演化過程，並發現這能力曾獨立進化至少三次。研究近日在權威學術期刊《現代生物學》(Current Biology) 發表。

很多鳥類近親的祖先具有和進化飛行動力接近的潛能，顯示出牠們在這之前曾廣泛地進行拍翼實驗。裴博士表示，演化樹支持了馳龍科（盜龍）和傷齒龍科獸腳類恐龍是鳥類最近親的傳統觀念。它也支持了具爭議性的近鳥龍類獸腳類恐龍是最早的鳥類。利用這個新的演化樹，研究團隊通過運用現代鳥類飛行的知識，重構了似鳥獸腳類恐龍的飛行能力演化過程。團隊發現飛行潛能曾在獸腳類獨立進化至少三次：一次在鳥類，兩次在馳龍類。

文博士續說，之前的研究顯示，某些馳龍類有滑翔飛行的能力，而他們發現馳龍類中有至少兩個驅動飛行潛能的起源，最關鍵的是團隊發現很多鳥類近親的祖先其實已經十分接近進化出驅動飛行潛能的門檻，這顯示獸腳類恐龍在進化出飛行能力前，曾廣泛地試驗羽翼的用途，推翻了認為只有某個群組曾進行此實驗的觀念。

此論文為古脊椎動物實驗室對於早期鳥類和其近親演化的最新研究（見補充資料）。提到未來的計劃，文嘉棋博士表示，之後計劃針對研究擁有驅動飛行潛能的馳龍類和早期鳥類，了解牠們如何和為甚麼進行飛行。

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責任編輯：洪芷晴
 

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