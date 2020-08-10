THEi致力培養飛機工程專才  加強培訓專業知識及技能

▲ 現任職飛機維修助理工程師的THEi學生楊嘉雯Kaman，現正修讀THEi「飛機工程（榮譽）工學士課程」。

條條大路通羅馬，香港高等教育科技學院（下稱THEi ）提供專業為本的學士學位課程，以培訓各行業的專業人才。現任職飛機維修助理工程師的楊嘉雯（下稱Kaman），現同時於THEi修讀「飛機工程（榮譽）工學士課程」，學習飛機工程及管理的更全面知識，希 望一步一步在行業闖出更廣闊的一片天。

Kaman自小對機械感興趣，中學畢業後已有明確的目標，先後修讀VTC的飛機維修相關職專文憑及高級文憑課程。畢業後，加入香港飛機工程有限公司（HAECO）工作接近9年。Kaman在男性主導的工程行業表現突出，去年更獲HAECO贊助進修THEi的飛機工程（榮譽）工學士學位課程。

飛機工程及維修 為航空安全嚴格把關

飛機維修工作主要分為機身服務和外勤服務兩個部門，前者負責飛機定期及較大型的檢查、維修及改裝；而Kaman屬後者，於HAECO的外勤服務部門擔任飛機維修助理工程師，主要負責過境航班（Transit Flight）的維修檢查工作，按其停泊時間長短，在非常有限時間內 (最短可以少於一小時 )爭分奪秒地進行不同程度的檢查，如發現會對飛機飛行情況構成影響的問題，更需作出緊急維修，為航空安全嚴格把關。

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詳情請瀏覽www.vtc.edu.hk/admission

每次看到飛機順利起飛，Kaman心中都會泛起一種難以言喻的滿足感，「感覺好像肩負航空安全的使命，我們（飛機維修人員）都希望以自己的專業知識確保飛機安全升降。每次看見旅客乘搭飛機時的興奮心情，我們也會感受到一份喜悅。」

▲ Kaman的工作絕不容易，為航空安全進行嚴格把關。

大家可能會好奇，女性飛機維修員在面對體積龐大的機件時，體力能否應付？Kaman坦言，處理大型飛機部件時或需男同事協助，「雖然體力方面可能吃虧一點，但女性勝在做事較為細心，可以留意到問題癥結所在，亦善於與不同的人溝通丶化解問題，所以女性做這行可以與男同事互補不足。」

THEi課程結合理論知識及實際工作

THEi的飛機工程學士學位課程教授飛機工程相關的學科，涵蓋飛行力學、飛機螺旋槳、飛機系統設計、飛機發動機、飛行穩定性及自動控制等內容，旨在培養具專業知識與實務技能的飛機維修及飛機工程相關領域專業人才。儘管Kaman已有豐富的實戰經驗，她認為課程能讓她提升專業知識層次，擴闊眼界，「課程讓我認識工作範圍以外的知識，如在氣流中的飛行穩定性，飛機結構和系統設計的進一步知識，令我在工作上更得心應手。」

▲ Kaman在課程中學習到飛機結構和系統設計的進一步知識。

Kaman分享，她現時需要帶領團隊工作，「課程還有業界前輩親自教授管理上的知識，分享他們的真實管理經驗，助我日後晉升管理的工作打好基礎。」課程結合理論學習及實際工作的應用，不同機構均為THEi學生提供工作及實習機會，當中包括政府飛行服務隊丶國泰航空有限公司丶中國飛機服務有限公司丶香港飛機工程有限公司丶泛亞太平洋航空服務有限公司等大型知名企業。

THEi 飛機工程課程更獲香港民航處認可為HKAR-66 Cat. B1.1（航空器維修執照）基本執照培訓課程。累積約1,100小時飛機維修實習經驗，並通過HKAR-66 Cat. B1.1（航空器維修執照）考試，可獲取HKAR-147認可證書（CoR）。持有該認可證書的畢業生，最快只需兩年相關工作經驗便可申請HKAR-147 Cat. B1.1飛機維修許可證書。修讀課程的合資格同學更可獲每年港幣$32,100的政府資助1。另外，為鼓勵航空業界的持續發展，政府特別設立香港航空獎學金，成功被推薦的學生可獲上限為港幣10萬元的獎學金。

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▲ THEi飛機工程課程教授飛機維修及工程的全面知識。

1有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

飛機工程（榮譽）工學士課程

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