英國升學攻略　搭上入讀頂尖院校的尾班車

自7月中DSE放榜以來，不少有志赴海外留學的莘莘學子，皆積極搜集不同海外大學資訊，以便更好地籌劃升學前景。踏入8月，大部分英國大學只餘下少量學額，學位競爭會較為激烈，惟多間英國頂尖大學仍有學位，學生不妨把握機會，根據個人所得成績，報讀心儀院校及課程。

▲ 著名學府林立的英國，歷年吸引不少香港學生前往升學。

受新冠肺炎疫情影響，多間英國院校早前宣布彈性調整入學時間及授課模式，但無礙眾多DSE、IB或A-level學生以英國為升學目標。因應英國大學的收生期早已開展，他們宜爭取在 University of Exeter、Lancaster University、Loughborough University、University of East Anglia、University of Leeds等多間頂尖學府尚有學額之際，盡快作出赴當地升學的決定。

名校林立 升學途徑多元化

英國一向是最受香港學生歡迎的升學地點之一，除了因為英國學士課程一般較香港快一年完成外，也與當地院校林立有很大關係，無論成績、興趣及擇業選擇如何，總有不同的升學階梯及課程適合自己。

對於在港考得優異成績的學生，自然可選擇入讀排名較高的英國高級學府，追求更優越的學習環境。至於在DSE中失利的學生，特別是中文及通識科的成績未如人意，只取得兩分或低於兩分，雖然在大學聯招多不會獲派學士學位課程，但若他們在英文科考得4分或更高的成績，以及在雅思考試取得6至6.5分或以上，皆可考慮赴英國升讀大學，而且更有機會獲得排名首30位的英國大學取錄。

設獎學金 歡迎國際學生

負笈海外，學費對很多家長來說，也是其中一項重要的考慮因素，近年英鎊匯率下跌，變相令學費相對減低，當地一年學費及生活費約為30至35萬港元。此外，如同不少海外國家的大學院校均歡迎香港學生前往入讀，近年英國大學亦積極招收國際學生，部分大學更推出國際學生獎學金計劃，吸引不少香港學生前往升學。

▲ 備受海外學生歡迎的University of Nottingham，今年亦派出學校代表參與「英國大學聯招2020」。

由琥珀教育舉辦的「英國大學聯招2020」，將於明日（13日）起一連三日下午1時至7時在四個展場舉行，近50間英國大學，包括University of Exeter、University of

Nottingham、Lancaster University 、University of Surrey等均會派出代表參與，而專業教育顧問將於線上或線下協助學生取得Offer，趕及新學年到英國升學的最後機會。

展覽資訊

「英國大學聯招 UCAS Clearing Session 2020」 日期：2020年8月13、14及15日（星期四、五及六）

時間：下午1時至7時

展場一：灣仔大有大廈1208-11室

展場二：旺角雅蘭中心辦公室一期1601室

展場三：尖沙咀星光行1417室

展場四：中環永安集團大廈2408室（報讀寄宿學校專場） 展覽詳情: http://www.amberedu.com.hk/Article/Read/5408 立即登記: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIz5Ppw1Cn6adfLtnl2icGTjxpD-2RrQ-vWLAq5F0NnyPh3w/viewform

有興趣的學生及家長，屆時可攜帶成績表、護照、IELTS成績及UCAS資料出席。

琥珀教育：

查詢：2377-7880（旺角）、2377-7889（尖沙咀）、2377-7888（灣仔琥珀薈）、2542 2366（中環）

(資料由客戶提供)