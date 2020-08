英國升學攻略　搭上入讀頂尖院校的尾班車

自7月中DSE放榜以來,不少有志赴海外留學的莘莘學子,皆積極搜集不同海外大學資訊,以便更好地籌劃升學前景。踏入8月,大部分英國大學只餘下少量學額,學位競爭會較為激烈,惟多間英國頂尖大學仍有學位,學生不妨把握機會,根據個人所得成績,報讀心儀院校及課程。

▲ 著名學府林立的英國,歷年吸引不少香港學生前往升學。

受新冠肺炎疫情影響,多間英國院校早前宣布彈性調整入學時間及授課模式,但無礙眾多DSE、IB或A-level學生以英國為升學目標。因應英國大學的收生期早已開展,他們宜爭取在 University of Exeter、Lancaster University、Loughborough University、University of East Anglia、University of Leeds等多間頂尖學府尚有學額之際,盡快作出赴當地升學的決定。

名校林立 升學途徑多元化

英國一向是最受香港學生歡迎的升學地點之一,除了因為英國學士課程一般較香港快一年完成外,也與當地院校林立有很大關係,無論成績、興趣及擇業選擇如何,總有不同的升學階梯及課程適合自己。

對於在港考得優異成績的學生,自然可選擇入讀排名較高的英國高級學府,追求更優越的學習環境。至於在DSE中失利的學生,特別是中文及通識科的成績未如人意,只取得兩分或低於兩分,雖然在大學聯招多不會獲派學士學位課程,但若他們在英文科考得4分或更高的成績,以及在雅思考試取得6至6.5分或以上,皆可考慮赴英國升讀大學,而且更有機會獲得排名首30位的英國大學取錄。

設獎學金 歡迎國際學生

負笈海外,學費對很多家長來說,也是其中一項重要的考慮因素,近年英鎊匯率下跌,變相令學費相對減低,當地一年學費及生活費約為30至35萬港元。此外,如同不少海外國家的大學院校均歡迎香港學生前往入讀,近年英國大學亦積極招收國際學生,部分大學更推出國際學生獎學金計劃,吸引不少香港學生前往升學。

▲ 備受海外學生歡迎的University of Nottingham,今年亦派出學校代表參與「英國大學聯招2020」。

由琥珀教育舉辦的「英國大學聯招2020」,將於明日(13日)起一連三日下午1時至7時在四個展場舉行,近50間英國大學,包括University of Exeter、University of

Nottingham、Lancaster University 、University of Surrey等均會派出代表參與,而專業教育顧問將於線上或線下協助學生取得Offer,趕及新學年到英國升學的最後機會。

(資料由客戶提供)