英國升學攻略 搭上入讀頂尖院校的尾班車
自7月中DSE放榜以來，不少有志赴海外留學的莘莘學子，皆積極搜集不同海外大學資訊，以便更好地籌劃升學前景。踏入8月，大部分英國大學只餘下少量學額，學位競爭會較為激烈，惟多間英國頂尖大學仍有學位，學生不妨把握機會，根據個人所得成績，報讀心儀院校及課程。
受新冠肺炎疫情影響，多間英國院校早前宣布彈性調整入學時間及授課模式，但無礙眾多DSE、IB或A-level學生以英國為升學目標。因應英國大學的收生期早已開展，他們宜爭取在 University of Exeter、Lancaster University、Loughborough University、University of East Anglia、University of Leeds等多間頂尖學府尚有學額之際，盡快作出赴當地升學的決定。
名校林立 升學途徑多元化
英國一向是最受香港學生歡迎的升學地點之一，除了因為英國學士課程一般較香港快一年完成外，也與當地院校林立有很大關係，無論成績、興趣及擇業選擇如何，總有不同的升學階梯及課程適合自己。
對於在港考得優異成績的學生，自然可選擇入讀排名較高的英國高級學府，追求更優越的學習環境。至於在DSE中失利的學生，特別是中文及通識科的成績未如人意，只取得兩分或低於兩分，雖然在大學聯招多不會獲派學士學位課程，但若他們在英文科考得4分或更高的成績，以及在雅思考試取得6至6.5分或以上，皆可考慮赴英國升讀大學，而且更有機會獲得排名首30位的英國大學取錄。
設獎學金 歡迎國際學生
負笈海外，學費對很多家長來說，也是其中一項重要的考慮因素，近年英鎊匯率下跌，變相令學費相對減低，當地一年學費及生活費約為30至35萬港元。此外，如同不少海外國家的大學院校均歡迎香港學生前往入讀，近年英國大學亦積極招收國際學生，部分大學更推出國際學生獎學金計劃，吸引不少香港學生前往升學。
由琥珀教育舉辦的「英國大學聯招2020」，將於明日（13日）起一連三日下午1時至7時在四個展場舉行，近50間英國大學，包括University of Exeter、University of
Nottingham、Lancaster University 、University of Surrey等均會派出代表參與，而專業教育顧問將於線上或線下協助學生取得Offer，趕及新學年到英國升學的最後機會。
展覽資訊
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「英國大學聯招 UCAS Clearing Session 2020」
日期：2020年8月13、14及15日（星期四、五及六）
展覽詳情: http://www.amberedu.com.hk/Article/Read/5408
立即登記: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIz5Ppw1Cn6adfLtnl2icGTjxpD-2RrQ-vWLAq5F0NnyPh3w/viewform
有興趣的學生及家長，屆時可攜帶成績表、護照、IELTS成績及UCAS資料出席。
琥珀教育：
查詢：2377-7880（旺角）、2377-7889（尖沙咀）、2377-7888（灣仔琥珀薈）、2542 2366（中環）
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