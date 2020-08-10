【成長記錄】單親爸獨力養育兒子17年　拍逾20萬張照片：孩子的成長只有一次

▲ 單親爸獨力養育兒子成人，17年來拍下20萬張照片記錄成長。

為了見證和記錄子女的成長，不少父母都喜歡為孩子拍照。廣州一名單親爸爸過去17年，為愛兒拍下超過20萬張照片，從兒子嬰兒時期到長成翩翩少年，每個瞬間都不錯過。

來自廣州的單親爸爸「老得」，在早年數碼相機未普及時，就用菲林相機為兒子拍攝，而隨著科技改進，他現時已轉用數碼相機，並將拍到的照片上傳到社交網絡平台。

為兒子拍逾20萬張照片

從兒子第一次走路、第一之說話、第一次長形，每個珍貴時光，老得都用照片記錄下來，多年來已拍壞了5部相機。為了盡量陪伴兒子成長，老得辭去高薪的工作，本來廚藝差勁的他，也開始鑽研煮食技巧，甚至每天都為兒子煮一道特色菜。雖然很辛苦，但老得應為這一切都是值得的。

孩子的成長只有一次，錯過就再也回不去了。

老得也很鼓勵孩子發掘課外興趣和愛好，兩父子經常一起玩耍，兒子愛上很多體育活動，騎馬、踢波等，只要兒子想學，老得都盡量滿足他的需要。

兒子感激父親付出

由於沒有工作，他帶著兒子開墾種菜、賣雞賣魚、做木工等自給自足，除了照片，老得亦在網上寫了近千篇文章記錄兒子成長。而兒子乖巧聰明，高中獲得學校每年20萬獎學金，支付學費和生活費，成績優異的他，更已考慮到海外升讀名牌大學，令老得深感安慰和自豪。兒子亦非常感激父親多年來的付出，

如果可以再來一次，我願意再當我爸爸的兒子，並繼續以這樣的方式再成長一次。父親是一本書，沒有華麗的詞句，卻有道不盡的真實。

老得的育兒方式吸引很多媽媽們的關注，有媽媽表示十分佩服老得，指他不管做甚麼都是十年如一日的堅持，是兒子最好的榜樣。老得則指，自己在兒子成長過程中，會尊重對方想法。如今翻看每一張照片，老得仍清晰記得拍照的經過。

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責任編輯：王明芳