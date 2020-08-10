疫情下劏房問題或增傳播風險　測量師學會建議政府加強推展過渡性房屋

▲ 本港劏房問題嚴重，或增加傳播風險。（資料圖片）

新冠疫情持續8個月，過程中本港不少積累的土地房屋問題因此曝露，香港建築師學會與另外3個建築規劃相關的學會舉辦網上交流會，討論並研究現時本港的建築規劃問題。其中香港測量師學會規劃及發展組主席，房屋政策小組主席林家輝指出，本港的房屋、建築上對災難的應變、醫療設備均有改善空間，認為未來要審視以上問題。

林家輝認為，住屋問題包括劏房和露宿者問題，都令新冠肺炎的傳播機會增加，建議政府加快大規模推行組裝合成的過渡性房屋，除將工作「外判」社聯等民間組織，亦應加大參與度。

疫情期間政府曾先後暫用亞博和峻洋邨等地作社區治療和社區隔離設施，林家輝表示，政府未來可考慮指定特定建築，當有災難如風災和疫症出現，就可以用作災難應變用途，不至如今次般要臨時徵用樓宇或設施。

他舉例指，日本是一個多地震發生的國家，所以大部分學校都是指定的避難地點，亦規定學校中要長期備有足夠7天使用的糧食和毛毯。他反指，現時港人所住大廈樓層一旦有人確診，港人只能自行自滅，自行覓地容身；他又指，香港作為一個富裕的城市，理應有條件做得不比外國差。

最後他又指，早前負壓隔離設施出現短缺情況，令人反思現時的醫療設備有否重新規劃的需要。

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記者：陳梓蔚