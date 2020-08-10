【孝女救父】爸爸患上血癌命在旦夕　12歲女兒日食6餐增磅捐骨髓救父

▲ 爸爸患上血癌命在旦夕，12歲女兒日食6餐增磅捐骨髓。

年紀小小就懂得孝順！內地一位父親患有急性白血病（血癌），急需接受骨髓移植續命，雖然其12歲女兒的骨髓與他匹配，但由於體型瘦弱，不符合體重標準，為了捐骨髓救父，她一日食6餐拼命增重，由原本約40公斤重（88磅），增至45公斤（99磅），最終成功救下父親一命。

綜合內地媒體報道，珠海一名38歲的父親周海雙被診斷患急性髓系白血病，先後經歷了4次血液化療仍尚未康復，醫生指需要進行骨髓移植手術，12歲女兒周美婷與父親的血型匹配，但她的體型瘦弱，身高160厘米的她，體重只有約40公斤，而骨髓移植手術要求提供者體重至少達45公斤，醫生指她的身型容易在手術過程中昏厥，建議她增重。

周美婷為了救父親，下定決心增重，每日吃5餐，睡前再吃一碗麵，結果堅持14天後，她增重超過5公斤，體重終於達到手術要求。

有時候真的吃到吐，吃不下了。但一想到爸爸的病，我就希望自己胖得再快一點，我早一天體重達標，爸爸就可能早一天康復。

其後，周美婷在中山大學附屬第五醫院進行了骨髓液和外周血造血幹細胞採集手術。報道指，她是該醫院至今年紀最小的幹細胞捐獻者。

血液內科副主任徐景勃表示，骨髓採集手術是用一根長針刺入脊柱內部，即使使用了麻醉藥，疼痛和不適感亦會伴隨整個手術，但年紀輕輕的周美婷卻十分堅強，手術過程中沒有說一句話，「不少成年人都做不到」。最終周父亦成功完成了骨髓移植手術，如今已經恢復健康。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅家欣