【愛兒爸爸】窮父省吃儉用送10歲兒新鞋　拾荒老翁路過門口據為己有

▲ 台灣一名貧窮爸爸省吃儉用儲錢為10歲買新鞋，但被拾荒老翁路過門口據為己有。

父母為了子女會獻出自己的最好的！台南一名40歲林姓父親，為了鼓勵兒子來年勤奮向學，省吃儉用儲錢多時為他購買一對新波鞋，但上周六（8日），沒想到放在門口的新鞋不翼而飛，眼見兒子失望，林爸爸報警處理，發現一名拾荒老翁路過門口，偷走新鞋據為己有，警方目前已將拾荒老翁拘捕。

綜合台灣媒體報道，現年40歲的林爸爸為10歲幼子購買一對新鞋，希望藉鞋子鼓勵他來年勤奮向學，作為開學禮物，未料在本月8日發現在家門前的新鞋被偷走，兒子的心情非常沮喪。

貧窮父省吃儉用儲錢為兒買鞋

林爸爸向警方表示，雖然新鞋只值1000元台幣（約250元），但他們家境清寒，省吃儉用儲錢多時才能為兒子買新鞋。

警方積極緝兇

警方接報後到家調查，見小朋友心情沮喪，不斷啜泣，得悉事件經過後心有感觸，明白新鞋對小朋友的意義非凡。

警方立刻積極展開調查，翻看閉路電視發現一名拾荒老翁路過門口，覺得鞋子型號適合便偷走。目前，警方以竊盜罪將拾荒老翁拘捕。林爸爸一家得悉新鞋失而復得非常感恩，一掃之前的陰霾，向警方表示感謝。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳