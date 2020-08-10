【新冠肺炎】台灣新冠疫苗研發新突破　染疫倉鼠病毒量降至1%疫苗最快明年推出

▲ 台灣研發的DNA疫苗預計最快可於明年下半年推出。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國目前正爭相研發疫苗抗疫。當中，台灣國家衛生研究院今日（10日）公布DNA疫苗動物試驗成果，發現實驗的染疫倉鼠在接種新研發疫苗後，其肺部病毒量降低至1%，有關疫苗將進行臨床試驗，預計最快可於明年下半年推出。

染疫倉鼠接種疫苗後活動如常

綜合台媒報道，台灣的國衛院今年2月已經對四大類疫苗展開研發，經篩選後決定集中研發DNA疫苗。據國衛院介紹，國衛院以倉鼠進行動物試驗，先讓倉鼠注射研發的DNA疫苗，再讓倉鼠感染新型冠狀病毒，藉此觀察疫苗的保護力。

實驗結果顯示，沒有注射疫苗的倉鼠體重不僅明顯減輕、活動力下降，肺部的病毒量也處於高水平。注射了疫苗的倉鼠則免疫，體重與活動力未有太大影響，肺部病毒量也降低至1%，這顯示疫苗的保護力能夠有效抑制病毒複製。

全球至少有23種疫苗正進行臨床評估

國衛院指，這次疫苗作用關鍵在於「棘蛋白」，透過疫苗將遺傳訊息打入人體，並從中產生蛋白，人體的免疫系統對此如同接收了一個訓練指令，到真的有新冠病毒入侵人體時可發揮中和的作用，同時阻擋病毒進入細胞複製及感染。

國衛院表示，將集中資源研發DNA疫苗，同時已申請美國專利，最快在今年第四季進入臨床試驗，預計明年下半年可推出市面。

據資料顯示，目前全球的新冠肺炎確診人數已突破2000萬，死亡人數逾73.4萬。世衞早前指出，目前全世界至少有23種新冠肺炎疫苗正進行臨床評估，有兩隻疫苗已踏入第3階段，處於領先地位，包括一種由牛津大學及阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）共同研發，另一種則來自北京科興生物製品有限公司。

全球研發新冠疫苗進度一覽，其中英國牛津大學疫苗料9月面世，詳情及定價請睇【下一頁】

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責任編輯:羅嘉欣