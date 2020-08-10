【第5號癌症殺手】美國研究每周飲2杯汽水　患胰臟癌風險增加87％

▲ 每周飲2杯汽水，患胰臟癌風險增加87％！

經常喝高糖飲品的人士要留意！美國早前一份研究報告指出，每周喝2杯或以上汽水，患胰贓癌癌風險增加87％。胰臟癌為本港第5號癌症殺手，惟初期病徵不明顯，患者確診時往往已是晚期。

美國研究：每周喝2杯汽水患癌明顯增加

根據美國癌症研究協會期刊早前發表一項研究報告，研究團隊追蹤60524名新加坡男性華人14年，研究飲用汽水果汁與胰臟癌之間的風險，收集的數據包括消費，生活習慣及環境因素。

研究期間，有140宗胰贓癌病例。研究團隊發現，每周喝2杯或更多汽水（平均每周5杯）的人，比起沒喝汽水的人，患胰贓癌癌風險增加了87％，接近2倍。

研究指出，胰腺癌為最致命的癌症之一，確診後只有5％患者在5年後仍然活著。研究團隊的明尼蘇達州大學公共衛生學院副教授Mark Pereira博士表示，汽水糖分含量高，可能會增加體內胰島素的水平，促使胰腺癌細胞生長。

何謂胰臟癌？

根據醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，而胰臟癌是入侵性強的癌症。由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。因此，不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。即使可進行手術切除，病人存活時間也較其他癌病患者短。

胰臟癌高風險因素

醫管局指出，大部份胰臟癌患者為65歲以上人士，其他高風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

胰臟癌徵狀

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

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責任編輯：羅嘉欣