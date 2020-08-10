【美國制裁】鍾國斌料美會對金融機構施壓　指港營商環境不明朗

▲ 鍾國斌指，美國咄咄逼人，香港夾在中間，會面對很大困難。（資料圖片）

美國早前宣布制裁11名中國及香港現任及前任官員。自由黨黨魁鍾國斌表示是預期中事，但擔心美國會陸續「出牌」，將制裁伸延至金融方面，或加大制裁名單。鍾國斌指，以往香港「食開西方飯」，制裁或令本港營商環境變得不明朗。

鐘國斌今日在電台節目批評美國制裁官員完全不合理及離譜，又稱被制裁的11名官員已表明，在美國無資產，亦不打算去美國，相信對他們個人而言有什麽重大影響。不過，美國的《香港自治法》要求金融機構有相應行動，未清楚有關行為將伸延至什麽程度，例如官員銀行戶口，美方的保單、信用卡等。鍾國斌稱，現時所有銀行業務都國際化，美國有很多方式可以迫使金融機構就範。

鍾國斌續指，港美關係會越來越惡劣，美國百分百會利用香港針對中國，試圖影響國家未來發展，美國咄咄逼人，香港夾在中間，會面對很大困難，毫無還擊之力，只能靠中央保護及支援。鍾國斌希望，港府未來專注在經濟及民生發展的政策，避開任何政治議題。

出席同一節目的民主黨立法會議員涂謹申認為，香港已被捲入中美角力的漩渦，例如壹傳媒創辦人黎智英今早被捕，就是雙方「出劍」的例子。他相信，中央已對被制裁的官員進行評估，要令他們繼續有意志戰鬥，及讓其他高級官員不用擔心。他認為，事件涉及北京的最高意志，加上中美貿易正進行中期檢討，後續明顯要視乎內地，因為已涉及外交。

行政會議成員葉國謙接受電台訪問時形容，美國制裁是無聊和「爛仔」行為，又指這是以美國為中心的霸權主義的延續。葉國謙稱，自己不擔心被制裁，亦無興趣和無計劃去美國旅遊，在美國亦無資產。

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責任編輯：林曉君