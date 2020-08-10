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【職場健康】疫情影響心理健康　逾半數員工避談個人狀況

職場 16:09 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有調查反映，疫情期間員工的心理健康狀況受影響，過半數受訪員工表示，不願主動與上司或老闆分享心理健康狀況。

新冠肺炎疫情期間，打工仔不但擔心感染疫情，同時要適應工作模式的轉變，不少員工心理健康狀況亦受影響，或產生負面工作情緒。近日有調查反映，疫情期間員工的心理健康狀況受影響，過半數受訪員工更表示，不願主動與上司或老闆分享心理健康狀況。

最近，美國人力資源公司Paychex一項調查，希望了解在新冠肺炎疫情期間，員工的工作心理健康狀況。調查訪問1,017位美國員工，逾半受訪者（54%）表示，會避免與經理和主管討論個人心理健康狀況。另外，有30%受訪者更擔憂，分享個人的心理健康問題，可能導致被解僱或要求放假。

因為疫情緣故，員工需要留在家中工作，同時要照顧孩子，或有員工在社交距離下感到孤獨。調查顯示，近半數員工不時感到煩躁，疲勞，注意力不集中，這些狀況均會影響個人心理健康及工作動力。調查指出，不少員工曾經向上司或人力資源的同事分享心理健康的轉變，35%受訪者表示，曾經和同事討論心理健康問題。21%員工會選擇與主管傾訴，只有5%員工表示會與人力資源部門同事傾訴。

調查指出，大部分公司管理層會忽略員工的情緒問題，並缺乏聆聽員工的聲音。事實上，在疫情期間，管理層應更重視員工心理健康，並多聆聽他們的需要和憂慮，並作出行動，鼓勵他們主動分享工作壓力，心理健康情況等，避免產生負面情緒，影響工作表現。

責任編輯：李寶如

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