【新冠肺炎】再多4名外傭確診　曾同住上環建安商業大廈

▲ 本港今日再多4名外傭確診。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，今日再多69宗確診個案，當中67宗屬本地感染，涉及45宗與早前確診個案相關，另增20至30宗初步確診。

【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病 累計5名外傭確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日新增本地個案中，早前確診的印傭（個案編號：3909），曾與她同住上環建安商業大廈宿舍的4名外傭亦確診（個案編號：4116、4118、4128、4083），至今共5名外傭中招。

▲ 4名確診的外傭曾居上環建安商業大廈。（林宇翔攝）

其中二人（個案編號：4116、4128）曾做義工幫一名居屯門的人士搬屋；第4083宗亦曾於7月底曾住朋友僱主坑口的家，至8月3日再次到上環建安商業大廈宿舍居住。

張竹君指，因上環建安商業大廈的宿舍不大，「全部感染曬都不出奇」，當局會再追蹤曾接觸過上述外傭的相關人士，或有需要檢疫。

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記者：郭詩詩