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【新冠肺炎】耆康會啟業護老院增一人確診　有私家男醫確診前曾訪不同護老院看症

社會 16:49 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，今日(10日)再多67宗本地感染個案，涉45宗與早前確診個案相關，多個感染群組再添個案，早前有院友確診的耆康會啟業護老院亦再多1人確診，另有一名私家男醫生確診，傳播期曾訪安泰邨聖雅各福群會復康服務忻明居及悅明居。

【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　累計5名外傭確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，耆康會啟業護老院昨日初步確診個案今日正式確診，屬第4085宗確診個案，累計該院舍已有4名院友染疫。

耆康會啟業護理安老院昨日(9日)晚上10時許，有身穿防護衣等個人防護裝備的人員到院舍，安排逐一登上醫療輔助隊車輛，撤離到亞博館及樟木頭老人度假中心隔離檢疫。

【新冠肺炎】再多4名外傭確診　曾同住上環建安商業大廈

另外，今日確診的第4099宗78歲男子為一名醫生，8月5日感不適，傳染病期曾訪安泰邨聖雅各福群會復康服務忻明居及悅明居看病，衞生防護中心將安排有關院舍院疫及職員作檢測。

張竹君稱，有關患者於潛伏期內曾訪多區不同院舍，包括7月22日曾訪沙田佳景護老院、大埔康和護老院、何文田永安老人健康中心、葵涌松濤護老中心(第一分院)等，7月24日曾訪深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院等。

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記者：陳正怡

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