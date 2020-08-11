【朱古力瘤】長期經痛月經推遲患朱古力瘤恐不孕　28歲女子針灸服中藥半年囊腫消失

▲ 長期經痛、月經推遲，有可能是朱古力瘤的症狀。

經痛問題嚴重，月經不準，有可能患有子宮內膜異位症（俗稱「朱古力瘤」）！註冊中醫師黃晶晶向TOPick分享一宗病例，一名28歲女子多年來經痛劇烈，而且經期常常推遲，經西醫檢查後確診患有子宮內膜異位症，惟治療效果不理想，影響受孕，遂嘗試中醫治療。經針灸、服用中藥半年，活血化瘀後，女子卵巢囊腫消失，經痛問題也得以改善。黃醫師將講解子宮內膜異位症的成因、症狀及治療方法。

經痛劇烈月經推遲 患子宮內膜異位症

黃醫師向TOPick分享一宗病例。28歲的Q小姐（化名）經痛多年，月經常推遲約1至2周，平均每40至45日來經一次，而且量較少；經期前後下腹痛，亦伴有頭痛、腰痛、頭暈的症狀。

由於經痛劇烈及正在計劃懷孕，因此她去做婦科檢查。接受超聲波檢查後發現，她雙側卵巢各有2至3厘米直徑的朱古力囊腫。原因是子宮內膜脫落至卵巢，導致經血堆積卵巢內，形成朱古力狀的囊腫，令Q小姐經痛劇烈，同時影響受孕。

由於囊腫不大，未需要考慮手術，醫生處方荷爾蒙藥物，以達到假性懷孕及停經，從而抑制異位子宮內膜生長。但藥物不是百分百有效，停藥後亦有機會復發，治療過程長達半年、一年，期間不建議懷孕。經過半年西藥荷爾蒙治療，Q小姐的囊腫並無縮小，故考慮純中醫方式的療法。

何謂子宮內膜異位症？

女性每個月經周期都有子宮內膜增生、增厚，繼而月經期脫落，形成經血的過程。但是，子宮內膜組織亦可以生長在遠離子宮的位置，例如肺、鼻腔、腸、卵巢，並會像月經周期一樣有出血的症狀，這種病變就稱為「子宮內膜異位症」。

子宮內膜異位症的發病率相當高，生育期婦女約有7%，症狀為：繼發性或漸進性痛經、月經不調、肛門墜痛、性交痛、甚至不孕，部份患者並無症狀，致難以察覺問題。

中醫治療及改善方法

中醫認為，子宮內膜異位主要的病機是血瘀。因此活血化瘀、溫經驅寒、行氣化瘀都是中醫常用的治法。

部份女性天生腎陽虛，氣血不足而導致氣血運行不暢，令經血不行其道，因此治療初期亦需溫補腎陽，補氣活血。針灸腹部的穴位能緩解經痛，有助活血化瘀，令囊腫消散。

黃醫師表示，Q小姐體質偏瘦弱，氣血不足，腎虛夾瘀，因此治法是需要徐徐補之，同時活血通經。她每周接受一次溫經針灸、艾灸，內服中藥。治療半年後，右側卵巢囊腫已經消失，經痛情況亦無從前劇烈。患者紓緩經痛症狀時，並不需要避孕，故有機會自然受孕。

服用中藥

治療初期：Q小姐氣血未充，故處方炙甘草湯，含黨參、阿膠、大棗、炙甘草等去益氣養血；以及桂枝茯苓湯（含桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、白芍），幫助活血化瘀、消積散結，是女性經痛、腹痛、子宮肌瘤、巧克力囊腫的常用方。



經期完結後：宜溫補脾腎，如處方金匱腎氣丸，含山藥、熟地、山茱萸、茯苓、附子等，能溫補脾腎，促進子宮修復，促進卵巢排卵。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣