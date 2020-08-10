【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　上環外傭宿舍累計5名印傭確診

▲ 本港今日（10日）新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布最新疫情。本港今日（10日）新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，累計4,149宗病例，包括一宗疑似個案。

張竹君表示，2宗輸入個案，包括一名由埃塞俄比亞返港的機師（個案編號：4114），以及一名與早前與印度返港確診人士相關（個案編號：4120）；本地個案與，則有45宗是與早前個案相關，其中30宗與朋友、家人聚會相關；另22宗沒有源頭。

她指，早前確診的印傭（個案編號：3909）居住的上環建安商業大廈宿舍，再多4名外傭確診，詳情即睇：【新冠肺炎】再多4名外傭確診 曾同住上環建安商業大廈

早前有院友確診的耆康會啟業護老院亦再多1人確診，另有一名私家男醫生確診，詳情即睇：【新冠肺炎】耆康會啟業護老院增一人確診 有私家男醫確診前曾訪不同護老院看症

廣華醫院則增多2名病人初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】廣華醫院添2人初步確診 62歲男病人曾檢測呈陰性出院；聯合醫院則有一名病人初步確診：【新冠肺炎】聯合醫院62歲男病人於監察病房初步確診 5名同病格病人需檢疫

明愛醫院則有一名31歲內科女護士確診，詳情即睇：【新冠肺炎】明愛醫院31歲內科女護士失去味覺確診 同住同事於屯門醫院工作需檢疫；蝴蝶灣的洗衣房有一名46歲男外判員工初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】醫管局蝴蝶灣洗衣房46歲男員工初步確診 日常需處理傳染病人穿過的污衣

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙