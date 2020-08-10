【新冠肺炎】醫管局：再多3名患者離世　共55人因疫病逝

▲ 庾慧玲指過去24小時，再多5名患者因疫離世。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（10日）新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，累計4149宗病例，包括一宗疑似個案。

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庾慧玲指再多3名患者因疫離世，累計55宗死亡個案， 個案詳情如下，

東區醫院85歲男病人（個案編號：第3372號），於7月31日因發燒及肚瀉入院，於今日凌晨0時51分離世。

瑪麗醫院長期病患86歲男病人（個案編號：2793號），屬於屯門康和護老中心院友，於7月28日因發燒及嘔吐入院，於今日上午6時41分離世；該院舍至今已有8名院友感染後死亡。

94歲男病人（確診編號：3122），病人本身有長期病患，住屯門兆康苑，於7月30日入院接受治療，他當時發燒，情況穏定，病人其後病情持續惡化，至今早11時54分離世。

截至今早9時新增106宗呈報個案；過去24小時，再多70人康復出院，至今共2,916名病人康復出院。有1,052名確診者在留醫，其中36人危殆、59人嚴重，957名病人情況穩定。公立醫院正使用1,245張負壓病床及683間負壓病房，使用量分別是64.5%和69.8%。

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記者：郭家穎