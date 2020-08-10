【新冠肺炎】廣華醫院添2人初步確診　62歲男病人曾檢測呈陰性出院

▲ 廣華醫院添2人初步確診。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布最新疫情。本港今日（10日）新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，累計4,149宗病例，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病 累計5名外傭確診

醫院管理局總行政經理庾慧玲表示，一名62歲男病人上周六（8日）因為出現流感徵狀和發燒，到廣華醫院急症室求醫，醫生當時派發深喉唾液樣本瓶給他，病人昨日（9日）交回樣本瓶檢測後初步確診。

她續指，男病人曾於8月2日因腸胃不適入住外科病房，翌日發燒轉至監察病房，檢測結果呈陰性，再轉到普通外科病房，8月4日出院。據病人提供資料，他居住的大廈是有確診病人，病發前亦走入社區，要調查他的感染來源。經追蹤後，發現病人的太太是醫院員工，會接受檢疫。

此外，廣華醫院昨日公布的70歲男病人，其一名74歲密切接觸男病人初步確診，院方會繼續調查幾宗個案，以了解會否有關連。

庾慧玲指，院方經調查後發現病人之間沒有接觸史，會再一步分析病人的病毒基因排序，又說社區有不少隱形患者，病人有機會在病毒潛伏期入院後病發，醫院會進行環境採本和檢查病人樣本，了解病源是否出自同一處。

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙