【港區國安法】警拘至少9人涉違國安法勾結外國勢力　包括壹傳媒創辦人黎智英

▲ 警方今日（10日）早上拘捕壹傳媒創辦人黎智英。（程志遠攝）

警方今日（10日）早上拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪，並派出大批警員到黎智英寓所及將軍澳壹傳媒大樓蒐證。警方指，至今有至少9人被捕。

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警方表示，今晨採取拘捕行動，截至下午4時為止，至少9人被捕，全部為本地男子，年齡介乎23歲至72歲，他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方指，行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

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警方國家安全處高級警司李桂華說，警方人員從壹傳媒大樓檢走25箱證物，送往警署作初步處理，並承認警方有在壹傳媒大樓位於2樓的編採部進行搜查工作。

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記者：陳曉瑩