【暗黑料理】地獄廚神港爸烹調果皮泥鯭　女兒食後驚見鋼絲刷洗食材即時反胃

▲ 一名港爸親自釣了泥鯭及清洗食材，女兒食用後大感噁心反胃。

一家之「煮」唔易做！有女兒表示爸爸是「地獄廚神」，從小到大都不太吃爸爸烹調的食物，但近日由海外回港，見爸爸親自釣了泥鯭，難得回家便捧場吃少少魚，怎知吃後發現爸爸在清洗食材時，用的工具令人大感噁心，立即反胃！

爸爸烹調暗黑料理

有名筆名為「不孝女」的網民向Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」投稿，分享爸爸烹飪了一道「鋼絲刷果皮泥鯭」。投稿女兒出國幾年，最近回港跟屋企人同住，她表示爸爸由細到大不擅長烹飪，除了媽媽之外，家人都不會吃他煮的餸菜。

衛生程度唔掂，污糟洗唔乾淨，加上煮得難食，賣相更差，有一次試過燒賣炒菜心。佢鐘意釣魚，但從來都係得我媽幫襯，家姐呀妹唔會食。

早前爸爸釣到泥鯭，他負責準備材料，媽媽則蒸魚烹調。媽媽見女兒回家，踴躍地推介她食魚，女兒見連續多天煮爸爸親自釣的魚，決定捧場吃一點，怎知閒話家常時，爸爸的話令她震驚。爸爸表示果皮刷得很乾淨，用鋼絲刷，而那個鋼絲刷是一直用來洗鑊底的。

我地同枱食緊嘢，即刻放底筷子，我媽話咗佢幾句……完全接受唔到，我即刻反胃，家姐表示，你知我點解唔食啦？

鋼絲刷曾清潔廁所洗手盤

女兒感到更噁心的是，那個鋼絲刷不是只用來洗煲。她有一日洗碗，想起已經丟掉那個刷，卻在廚房看到一個舊鋼絲刷，原來爸爸將廁所洗手盤的刷放回廚房，非常不合衛生。

你點可能估到有人將廁所嘅野，再放喺廚房，再用喺食物到……

女兒非常憤怒，但表示地獄神爸爸是惡爸，故此心底將怒火抑壓著，不敢在他面前發怒，只是當下默不作聲，而第2天小聲提醒爸爸不要這樣做。

關乎食物安全及衛生

專頁版主評論有關分享是關乎食物安全及衛生問題，而網民亦留言表示不再用鋼絲刷，很容易留低鋼絲在食物表面，因而誤吃了就很危險。其他網民非常同情表示︰「咁多年食唔死已經執返身彩」及「樓主長大到係神跡」。

圖片及帖文內容獲「Day Day Explode 日日爆」授權轉載。

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責任編輯︰王俊賢