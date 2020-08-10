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新世界發展自製兒童口罩　首批30萬個捐非牟利機構

社會 16:55 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（新世界發展網上圖片）

持續8個月的疫情下，兒童口罩的需求未有減退，為紓緩兒童口罩短缺的情況，新世界發展早前推出自製兒童口罩，並將30萬個兒童口罩，透過非牟利機構贈予基層。

受惠機構之一浸信會愛羣社會服務處，日前已接收1萬個兒童口罩。浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務總監周靄婷表示，不少基層家長需要四出為年幼子女撲口罩，構成十分沉重的經濟和心理負擔。服務處會安排透過不同渠道把口罩分發給約500個基層家庭和有特殊教育需要的學童。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，基層家庭和兒童礙於資源及防疫物資匱乏，承受較大的感染風險，希望捐贈口罩能扶助基層。

除了浸信會愛羣社會服務處，新世界首批30萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

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