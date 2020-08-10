【搬家】黃祥興少年移居法國曾遇搶刼 缺身份認同偕妻兒回流香港

▲ 黃祥興黃婉曼主持新節目《搬家》。（東星圖片）

黃祥興及黃婉曼今日在TVB為myTV SUPER全新節目《搬家》出席記者會，此也是黃婉曼再為TVB主持的新節目，《搬家》節目探討移民資訊，曾經在法國生活20年的祥興有不少感受。

黃祥興自4歲便跟家人移居法國，年少時他坦言很高興：「小朋友當時可以坐飛機，當然好開心，但後來在法國被叫『香港仔』，返香港又給人叫『法國仔』，好像沒有身份。」

因此祥興回流香港後，現時無意再返法定居，他解釋：「其實法國治安有些地區很差，我記得10歲時，試過給人拿著刀子搶去單車，之後我就開始練大隻，即使不打得，都可以有阻嚇性。」

▲ 《搬家》將講解關於移民置業教育等資訊。（東星圖片）

他指近年中國人在當地都肯表態，只是遊行很平靜，法國政府也沒有太多理會。

因此祥興指幾年前擔心家人安全，故舉家回流返港，再觀察後決定，說到考慮移民地方，他答：「或者送小朋友去加拿大讀書，但孩子都要在港讀完小學，希望打好中文同廣東話根基。」

另外，黃婉曼透露近日忙於搬家，因為小朋友近日疫情困家大半年，她想搬去新界地方，人少些環境好些，等孩子有空間走動。她又指犧牲自己衣帽間，改建成playroom、等小朋友開心些。」她指日後會考慮移居澳洲墨爾本。