【新冠肺炎】澳門9個月大女嬰接受病毒檢測　疑誤服3cm取樣棒棉花頭送院照胃鏡

▲ 澳門一名9個月大女嬰接受新冠肺炎病毒檢測時，懷疑誤吞折斷的檢測棒棉花頭。

澳門一名9個月大女嬰，今（10）日上午在北安客運碼頭接受新冠肺炎病毒檢測時，懷疑誤吞折斷的檢測棒棉花頭，，以確定異物位置。

據澳門特別行政區政府新聞局，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日上午在澳門北安客運碼頭病毒核酸檢測站，一名9個月大女嬰在進行口腔咽拭子採樣時，懷疑誤吞折斷約長3cm的取樣棒，被送往仁伯爵綜合醫院急診處理。

當局指，女嬰經初步檢查，情況良好，沒有哭鬧，口腔亦未見有異物或損傷，目前正安排進行胃鏡檢查，以確定異物位置。

兒童易抗拒和掙扎

上月21日，亦有另一名7歲男童在氹仔北安核酸檢測站接受檢測時，咬斷拭子棒，並誤吞下3cm長拭子棒末端，其後經治理檢查已出院。

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，咬斷拭子棒是兒童進行經口腔咽部採樣時，較常見的意外。由於兒童心智發育未成熟，在進行採樣產生不適時，容易抗拒和掙扎，中心強調檢測期間，家長必須陪同和安撫子女。

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責任編輯:羅嘉欣