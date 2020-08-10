【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭增一人確診　累計群組已有8人染疫

▲ （林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日新增67宗本地感染個案，包括45宗與早前確診個案相關，而葵涌貨櫃碼頭群組再多一人確診，涉及第4099宗確診個案，現時群組已有8人染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭群組今日新增第4090宗確診個案，而早前已確診的第4003宗及第3742宗患者亦屬群組個案，現時群組已有8人染疫。

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葵涌貨櫃碼頭群組至今已有8人確診，包括4人為貨櫃車司機，另有1位搬運散工（第3313宗）亦已中招，當中沒有人為跨境司機。

被問及涉事患者是否均於4號碼頭工作，張竹君稱已知僅第4003宗及第3742宗患者都於4號碼頭處更衣，亦有患者於6號碼頭。

張竹君表示，知悉患者或會共用休息室及換衫地方，或屬傳播途徑，早前有確診個案時已叫負責人作清潔，新增感染患者或已於較早前受感染。

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記者：陳正怡