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深水埗金鋪被劫133萬元金器　兄弟認處理贓物候判

社會 17:06 2020/08/10

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兩名被告於區域法院承認2項處理贓物罪，還押候判。（經濟日報資料圖片）

去年深水埗1間金飾店鋪被劫去總值逾133萬的112件金器，68歲無業漢涉協助劫匪處理贓物，將其中64件金器藏在胞弟家中。涉案無業漢及其胞弟今（10日）於區域法院承認2項處理贓物罪，還押候判。

涉案首被告陳玲佳（68歲）及次被告陳玲昌（65歲）為親生兄弟，兩人各被控1項處理贓物罪，兩人今承認控罪。

案情指，1名戴帽及面罩的男子於2019年3月14日早上約10時，手持玩具槍到深水埗桂林街「新喜珠寶金行」內行劫，劫去共112件金件，總值逾133萬。金鋪就事件報警求助，警方翻查閉路電視，發現劫匪行劫後前往汝州街，並將放有涉案金器的袋轉交首被告，首被告又將金器放入1個行李箱當中。

劫匪其後逃返內地，而首被告則帶同行李箱到次被告家中，其後首被告亦一度前往內地。同年3月26日，警方在次被告家中搜出行李箱及發現涉案金器中的64件，並拘捕次被告，及後於4月1日在羅湖管制站拘捕首被告。

警誡下，首被告指自己於內地認識該劫匪，因為自己沒有地方放置金器，所以放在胞弟家中，而他則逃往內地，其後他聽從劫匪的指示，返港及將部分金器帶往內地；次被告則指，首被告於案發當日將1袋金器交給他，並要求他藏起來，他知道袋中金器是從不法途徑得來。

辯方求情時指，雖然兩人過去曾有刑事紀錄，其中包括同類控罪，但首被告最近的案底約是40年前，而次被告的案底則是約20年前，兩人其後已改過自新，而次被告在案中的角色相對不重要，僅僅是協助其兄長。

法官將案件押後至8月26日判刑，兩人期間還押。

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記者：王仁昌

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