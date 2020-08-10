【育兒心得】孩子心不對口阻礙親子溝通　社工教路父母宜多聆聽與感受

▲ 小朋友心不對口時，父母宜聆聽孩子的情緒並回應之。（圖片︰i-stock）

曾經有一位媽媽告訴我，她很傷心，因昨天不讓孩子看電視時，孩子竟然哭鬧不休地對她說：「我最憎媽咪，如果你唔俾我睇電視，我以後都唔想見到你！」媽媽心碎地說：「原來電視機比我還重要！」

到底孩子要的是甚麼呢？上述的孩子要的真是電視機嗎？與家長詳談後，原來孩子在過程中還說：「你次次都係一話要熄電視就熄！」、「熄電視就要做功課，好悶呀你知唔知呀?」、「你成日都要人做功課。」孩子的信息量很多，但當過程中未能回應孩子的真正需要，親子一直僵持，結果孩子以最憎媽咪作結，這種心口不一的說話，造成許多親子溝通和關係建立的障礙。

無論是大人或是孩子，總有不一致的言行。例如家長心痛孩子受了傷，最後往往變成指責孩子不好好走路，受傷活該；孩子明明是想念你，卻說「我不要你了！你成日呃我話同我去玩！」每個人總會有這些心口不一，卻未必會自覺，尤其是幼童，所以應對孩子心口不一時，第一步是聆聽他的情緒並且回應。

只是即時停止孩子哭閙

孩子最讓家長頭痛的情緒大概是生氣，常會被描述為「成日為扭計而扭計」、「他就是特意要讓我生氣」。這時候，大人們常有的反應有三種：手足無措、割地賠償用零食安撫、或是忍不住化身成暴龍，以吼叫令孩子安靜下來。以上幾種方法或有機會即時停止孩子哭閙，但卻未能回應到孩子的心底需要。孩子哭鬧之中往往帶著失望、挫敗、傷心、不捨及委屈等情緒，指責他發脾氣前，不妨回應一句：「知道你好唔開心」，再讓孩子冷靜一下。

讓孩子冷靜後了解需要

第二步便是了解情緒之下的需要，不能只是處理了他「表面的訴求」。不論是生氣或哭泣，底下總隱藏著最為重要的訊息和需要，例如需要別人的支持、了解和肯定，或是對自己的自責、不自信、討厭「不乖」的自己等。在孩子用各種方式或行為去表達情緒時，需要敏銳去觀察他心底下最為重要的訴求，在管教過程中，也要記得去回應他的脆弱和受傷，孩子才能慢慢地變得更能言行一致地去表達自己的內心。

聆聽與感受，有助建立良好的親子關係，也能減少孩子未來發脾氣的機會，願每一位家長都能發展出這種閱讀情緒的能力。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工服務 駐校社工 曾藹玲姑娘