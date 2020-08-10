【開心速遞】袁文傑發文悼念愛貓離世一年　到今家中仍留住囝仔貓砂盆

《愛·回家之開心速遞》「潮偉」袁文傑是圈中出名的貓奴，他曾飼養兩隻異國短毛貓，分別名叫囝仔和囡女。可是，囡女在多年前已離世，而囝仔於去年8月因癌症逝世。

昨日（8月9日）是囝仔離世一年，袁文傑在個人社交平台文悼念囝仔，寫道：

「囝仔已離開一年」

一年後，那個貓砂盆仍在，仍放著貓砂，它居然仍很「企理」，曾想過贈與友人，但一看再看再回憶，囝仔𢱑搲貓砂時的「沙沙聲」，及連續拍在盆上的聲響，彷彿仍然存在...這是屬於囝仔的，我一直為此保存！

在囝仔生命裡最後18個月，沒有一日停止對抗癌病，只有反覆或不反覆，但囝仔很想生存下去的力量，更讓我無法接受其離開！

在囝仔兩歲大的時候，曾見過兩位傳心師，除了問及剛走了不久的囡女，也提到囝仔，不約而同，説囝仔也不會陪我太久⋯⋯所以，每逢囝仔有甚麼異樣，自己心情均相當忐忑不安！

但慢慢地，囝仔一歲一歲的長大，愈來愈胖胖的，我也發現，他跟其他異國短毛貓不同的，是眼睛特別圓亮。但到我已差不多忘了傳心師的說話時，不好的東西便來侵襲了！

這就是生命，也為了永遠紀念，我的家，現在尤如一間囝仔與囡女的相片展館，一個人看著想著，也會和他倆傾計。

看過一本「貓之上帝」的日本文學作品，那是作者第一身的故事，描述他怎樣在貓貓為生命最後階段搏鬥、又要工作的情況下，相依為命⋯⋯我也曾想過，我將來會像他們嗎⋯⋯！

囝仔是從北角城市花園附近一間專賣寵物用品的店舖帶回家的，我必須承認，那時的我，仍未懂得太多領養方面及「動保」的意識和知識，那是09年的夏天，囝仔其實還有另外兩位親兄弟的，也很想知道他們過得如何⋯⋯

囝仔，你永永遠遠活在爹哋和媽咪 的心裡面！