  • 30°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開心速遞】袁文傑發文悼念愛貓離世一年　到今家中仍留住囝仔貓砂盆

娛樂 17:20 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

袁文傑到今仍掛念愛貓囝仔。（取自IG）

《愛·回家之開心速遞》「潮偉」袁文傑是圈中出名的貓奴，他曾飼養兩隻異國短毛貓，分別名叫囝仔和囡女。可是，囡女在多年前已離世，而囝仔於去年8月因癌症逝世。

昨日（8月9日）是囝仔離世一年，袁文傑在個人社交平台文悼念囝仔，寫道：

「囝仔已離開一年」

一年後，那個貓砂盆仍在，仍放著貓砂，它居然仍很「企理」，曾想過贈與友人，但一看再看再回憶，囝仔𢱑搲貓砂時的「沙沙聲」，及連續拍在盆上的聲響，彷彿仍然存在...這是屬於囝仔的，我一直為此保存！

在囝仔生命裡最後18個月，沒有一日停止對抗癌病，只有反覆或不反覆，但囝仔很想生存下去的力量，更讓我無法接受其離開！

在囝仔兩歲大的時候，曾見過兩位傳心師，除了問及剛走了不久的囡女，也提到囝仔，不約而同，説囝仔也不會陪我太久⋯⋯所以，每逢囝仔有甚麼異樣，自己心情均相當忐忑不安！

但慢慢地，囝仔一歲一歲的長大，愈來愈胖胖的，我也發現，他跟其他異國短毛貓不同的，是眼睛特別圓亮。但到我已差不多忘了傳心師的說話時，不好的東西便來侵襲了！

這就是生命，也為了永遠紀念，我的家，現在尤如一間囝仔與囡女的相片展館，一個人看著想著，也會和他倆傾計。

看過一本「貓之上帝」的日本文學作品，那是作者第一身的故事，描述他怎樣在貓貓為生命最後階段搏鬥、又要工作的情況下，相依為命⋯⋯我也曾想過，我將來會像他們嗎⋯⋯！

囝仔是從北角城市花園附近一間專賣寵物用品的店舖帶回家的，我必須承認，那時的我，仍未懂得太多領養方面及「動保」的意識和知識，那是09年的夏天，囝仔其實還有另外兩位親兄弟的，也很想知道他們過得如何⋯⋯

囝仔，你永永遠遠活在爹哋和媽咪 的心裡面！

袁文傑發帖文後，網民紛紛留言安慰及鼓勵他，並有網民建議他領養另一隻貓，把對囝仔的愛延續。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】《愛回家》Terry教4式簡易留家操肌運動　前健身教練李偉健傳授瘦身小貼士【有片】
15:38 2020/08/06
【開心速遞】《愛回家》Terry教4式簡易留家操肌運動　前健身教練李偉健傳授瘦身小貼士【有片】
【開心速遞】鄭世豪出新歌跟細龍太談情　《愛回家》陳偉琪為細龍生濕身拍MV
13:19 2020/08/07
【開心速遞】鄭世豪出新歌跟細龍太談情　《愛回家》陳偉琪為細龍生濕身拍MV
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
袁文傑 開心速遞 電視劇 TVB 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
今日 10:09
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】