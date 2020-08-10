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【新冠肺炎】醫管局蝴蝶灣洗衣房46歲男員工初步確診　日常需處理傳染病人穿過的污衣

社會 17:23 2020/08/10

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醫管局指蝴蝶灣洗衣房46歲男員工確診。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（10日）新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，累計4149宗病例，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】明愛醫院31歲內科女護士失去味覺確診　 同住同事於屯門醫院工作需檢疫

庾慧玲指醫管局於蝴蝶灣的洗衣房有一名46歲男外判員工初步確診，其8月8日因為喉嚨痛而到屯門醫院急症室求醫，昨日（9日）提交深喉唾液樣本後證實初步確診。該名員工日常需處理傳染病人穿過的污衣，將載有病人衣服的水溶性袋放入洗衣機，不需要直接接觸污衣。工作時有佩戴合適裝備，包括口罩、帽、袍等。

庾慧玲續提到當局指已到場清潔相關設施，由於其有一名家人亦確診，二人的確診時間接近，當局會將調查兩者是否有關連。

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記者：郭家穎

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