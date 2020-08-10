兩名8旬長期病患漢感染退伍軍人病　分別居屯門鴻運花園及西貢黃竹山新村

▲ 本港過去一星期（8月2至8日）新增2宗社區感染的退伍軍人病個案。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，過去一星期（8月2至8日）本港新增2宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及兩名81歲及89歲的男長期病患者，他們分別居於屯門鴻運花園16座及西貢黃竹山新村。

中心發言人指，衞生署正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，呼籲市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

截至今年8月8日，本港共錄得69宗退伍軍人病個案；2019及2018則各有105宗個案。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染；在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

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記者：陳曉瑩