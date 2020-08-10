【美國制裁】港府：全力支持中央對美國採取反制措施

▲ (資料圖片)

中國外交部宣布制裁11名美方人士，包括 美國聯邦參議員盧比奧 （Marco Rubio） 、克魯茲 （Ted Cruz）等。特區政府發言人隨即發新聞稿表示，全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。

港府發言人指，美國近月公然偏離國際法及國際關係基本準則，無視過去一年在香港發生的猖獗暴行，以人權、民主和自治等為藉口，針對香港通過法案及宣布行政指令；近日更肆意詆毀《香港國安法》，暴露其雙重標準及虛偽，已嚴重損害雙邊關係。

發言人美國日前變本加厲，針對中央政府及港府官員實施所謂「制裁」，行為卑劣及無恥，又稱香港市民與全國人民一樣，無不感到憤慨。政府稱，中央政府因應美方的錯誤行徑，對11名美方人士實施制裁，屬維護中國利益的必要舉措，政府對此表示全力支持，並會全面配合執行，依法跟進。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇