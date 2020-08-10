  • 30°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光

娛樂 17:53 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

與上流閨密組跳舞女團，賭王孻女何超欣富貴朋友圈曝光。

已故賭王何鴻燊的四房孻女何超欣現年已21歲，曾自稱是宅女的她開始投入豪門的社交世界。超欣與兩位內地的豪門千金三胞集團董事長袁亞非女兒袁九兒，以及華為總裁任正非女兒姚安娜，日前換上統一的女團裝束，於慶生派對上跳舞助慶，賭王千金的朋友圈亦因此曝光。

事實何家四房的孻女何超欣，曾被賭王何鴻燊盛讚「靚到不得了」，更深受四房兄姊愛戴，可說萬千寵愛在一身。

【賭王教養法】16位子女眼中的100分爸爸　何鴻燊不求門當戶對最討厭吸毒

小時候的超欣確實是非常可愛。（instagram圖片）

超欣由宅女到投入名流社交

得天獨厚外，超欣本身亦十分勤力，於英國就讀寄宿學校時，成績已名列前茅，於GCSE考獲得9A*佳績，之後選擇到美國升讀麻省理工大學（MIT）。

現年21歲的她已長得亭亭玉立，一度自言是「宅女」、喜歡煲劇看小說的她，升讀大學後開始活躍於社交界，曾擔任校內中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組職活動等。

【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎

（instagram圖片）

超欣騷纖腰長腿

日前，超欣出席好友的生日派對，事後流出不少當晚的合照。

當中包括超欣與她的兩位「閨密」，內地三胞集團董事長袁亞非女兒袁九兒，以及華為總裁任正非女兒、孟晚舟同父異母妹妹姚安娜的照片，相片中三位豪門千金上青春可人的露腰短裙裝，大曬纖腰與長腿。

【賭王離世】三四房力谷子女做學霸　數學天才猷君與超欣同讀麻省理工MIT

三位千金跳得似模似樣。（instagram圖片）

袁九兒標記兩位好友，更寫道：「創造營南京小分隊集合啦！」

另外又放出一張三女在台上跳舞的照片，更指全靠姚安娜帶領著二人跳舞，台上佈景板則寫著生日字樣。有網民立即留言問三位豪門千金是否要以女團身份出道。

（微博圖片）

後排左一為大導演陳凱歌的兒子。（instagram圖片）

另外，數張大合照中，還有大導演陳凱歌兒子陳雨昂的身影，相信眾人活躍於同一社交圈子。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
16:33 2020/07/15
【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
【何家公子】何猷啟疑搭上第三者離婚被罵　齊嬌留言護前夫：不要去攻擊
11:13 2020/07/27
【何家公子】何猷啟疑搭上第三者離婚被罵　齊嬌留言護前夫：不要去攻擊
【賭王四房】三房猷啟離婚四房猷君晒恩愛　奚夢瑤夫婦網上放閃
11:34 2020/07/29
【賭王四房】三房猷啟離婚四房猷君晒恩愛　奚夢瑤夫婦網上放閃
何超欣 梁安琪 何鴻燊 任正非 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
今日 10:09
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】