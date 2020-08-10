【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光

▲ 與上流閨密組跳舞女團，賭王孻女何超欣富貴朋友圈曝光。

已故賭王何鴻燊的四房孻女何超欣現年已21歲，曾自稱是宅女的她開始投入豪門的社交世界。超欣與兩位內地的豪門千金三胞集團董事長袁亞非女兒袁九兒，以及華為總裁任正非女兒姚安娜，日前換上統一的女團裝束，於慶生派對上跳舞助慶，賭王千金的朋友圈亦因此曝光。

事實何家四房的孻女何超欣，曾被賭王何鴻燊盛讚「靚到不得了」，更深受四房兄姊愛戴，可說萬千寵愛在一身。

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▲ 小時候的超欣確實是非常可愛。（instagram圖片）

超欣由宅女到投入名流社交

得天獨厚外，超欣本身亦十分勤力，於英國就讀寄宿學校時，成績已名列前茅，於GCSE考獲得9A*佳績，之後選擇到美國升讀麻省理工大學（MIT）。

現年21歲的她已長得亭亭玉立，一度自言是「宅女」、喜歡煲劇看小說的她，升讀大學後開始活躍於社交界，曾擔任校內中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組職活動等。

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▲ （instagram圖片）

超欣騷纖腰長腿

日前，超欣出席好友的生日派對，事後流出不少當晚的合照。

當中包括超欣與她的兩位「閨密」，內地三胞集團董事長袁亞非女兒袁九兒，以及華為總裁任正非女兒、孟晚舟同父異母妹妹姚安娜的照片，相片中三位豪門千金上青春可人的露腰短裙裝，大曬纖腰與長腿。

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▲ 三位千金跳得似模似樣。（instagram圖片）

袁九兒標記兩位好友，更寫道：「創造營南京小分隊集合啦！」

另外又放出一張三女在台上跳舞的照片，更指全靠姚安娜帶領著二人跳舞，台上佈景板則寫著生日字樣。有網民立即留言問三位豪門千金是否要以女團身份出道。

▲ （微博圖片）

▲ 後排左一為大導演陳凱歌的兒子。（instagram圖片）

另外，數張大合照中，還有大導演陳凱歌兒子陳雨昂的身影，相信眾人活躍於同一社交圈子。

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