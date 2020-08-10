【日本疫情】逾百日本人參與反口罩集會　便利店貼告示：戴口罩易中暑致癌

▲ 逾百日本人參與反口罩集會。

日本東京昨日（9日）新增331人確診新冠肺炎，連續第4日單日確診數超過300人，但有部份日本人竟舉辦「無口罩聚會」，以反對要長期戴口罩抗疫。亦有商店指戴口罩反而會引致癌症，將店舖標籤為無口罩商店。

舉辦無口罩聚會反駁政府

根據日本傳媒報導，向來言行出位的日本國民主權黨黨魁平塚正幸，之前曾指新冠肺炎「疫情屬政府與傳媒共同捏造」，引起日本人討論。他更在本月8日（周六）發起「無口罩聚會」，反駁政府所指「群組聚集會引起感染」。

他呼籲民眾齊集於澀谷車站前，最終吸引過百市民參加。在平塚Twitter上的照片可見，參加活動的市民全部都沒有戴上口罩，更有人舉起寫著「不用口罩、不必保持社交距離、不必自肅（自律防疫）」的標語。

▲ 過百名日本民眾齊集於澀谷車站前，全部均沒有戴上口罩。（圖片來源：平塚正幸Twitter）

聚會過後，平塚更在未有戴上口罩的情況下，乘搭非常繁忙的「山手線」電車路線，並以YouTube全程直播。山手線沿線有不少商務區及大型樞紐站，平日早上通勤高峰時的乘車率高達150%。有人認為他的行為譁眾取寵，直言他在疫情嚴峻時舉行無口罩聚會，與生化恐怖分子無異。

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商店貼出告示：戴口罩引致癌症

日本有商店亦對戴口罩防疫有所質疑。有網民上載照片，可見有便利店於門外貼出告示，指商店範圍內不用戴上口罩。更有店員在售賣口罩的架上配上解釋，指戴口罩會帶來不同「禍害」，如令到令免疫力下降、引致癌症及容易中暑等。

店員更貼出多位網民的留言，例如有人主張「不看電視、不接受病毒檢測、當成一般感冒治療」就可治癒新冠肺炎。

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責任編輯：王俊賢