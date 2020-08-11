【水果卡路里】33款水果果乾熱量大比拼 芒果乾榴槤最高卡
保健美顏 11:14 2020/08/11
高糖水果易致肥？糖尿病病人可吃水果嗎？台灣營養師高敏敏近日在其facebook專頁列出不同熱量的水果，並分為4類：超高、高、中、低。她又拆解進食水果常見的謬誤，並指出進食時要留意的事項。
常見謬誤
1. 果乾可當作水果來吃？
不建議把果乾當作水果來吃。因為果乾通常是加糖製作，或烘乾處理，重要的營養素與水分一併流失。
2. 水果這麼甜，多吃會致肥？
任何食物吃太多也會致肥。關鍵是在於「量」，一般人建議每天平均吃2至4碗水果。即是把喜歡的水果切開，放在一般大小的飯碗裡，大約是60千卡（15克醣）。
3. 糖尿病患者不能吃水果？
當然不是！糖尿病患者要注意份量及進食時間。建議與正餐相隔一個小時吃一份水果，每日宜吃2份。
4. 太甜的水果就不要吃？
覺得太甜的話，就少吃一點，也是份量問題！
常見水果熱量
高敏敏列出33款常見的水果、果乾熱量（每100克計算）：
|超高熱量
|高熱量
|中熱量
|低熱量
|芒果乾
371千卡
|香蕉
85千卡
|奇異果
59千卡
|士多啤梨
39千卡
|葡萄乾
341千卡
|車厘子
75千卡
|甜柿
57千卡
|哈密瓜
39千卡
|龍眼乾
277千卡
|龍眼
73千卡
|水梨
53千卡
|木瓜
38千卡
|黑棗
230千卡
|百香果
66千卡
|火龍果
51千卡
|番石榴/芭樂
38千卡
|榴槤
136千卡
|牛油果
65千卡
|蘋果
51千卡
|蓮霧
35千卡
|芭蕉
124千卡
|荔枝
65千卡
|芒果
50千卡
|柚子
33千卡
|番荔枝/釋迦：
104千卡
|青提
57千卡
|新奇士橙
47千卡
|檸檬
33千卡
|鳳梨
53千卡
|桃
44千卡
|楊桃
32千卡
|棗子
43千卡
|黃肉西瓜
29千卡
文章獲 高敏敏 營養師 授權轉載
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責任編輯：黃泳欣