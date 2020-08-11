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【水果卡路里】33款水果果乾熱量大比拼　芒果乾榴槤最高卡

保健美顏 11:14 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

營養師提醒，太甜的水果也可以吃，但要減少進食份量。

高糖水果易致肥？糖尿病病人可吃水果嗎？台灣營養師高敏敏近日在其facebook專頁列出不同熱量的水果，並分為4類：超高、高、中、低。她又拆解進食水果常見的謬誤，並指出進食時要留意的事項。

常見謬誤

1. 果乾可當作水果來吃？

不建議把果乾當作水果來吃。因為果乾通常是加糖製作，或烘乾處理，重要的營養素與水分一併流失。

2. 水果這麼甜，多吃會致肥？

任何食物吃太多也會致肥。關鍵是在於「量」，一般人建議每天平均吃2至4碗水果。即是把喜歡的水果切開，放在一般大小的飯碗裡，大約是60千卡（15克醣）。

3. 糖尿病患者不能吃水果？

當然不是！糖尿病患者要注意份量及進食時間。建議與正餐相隔一個小時吃一份水果，每日宜吃2份。

4. 太甜的水果就不要吃？

覺得太甜的話，就少吃一點，也是份量問題！

常見水果熱量

高敏敏列出33款常見的水果、果乾熱量（每100克計算）：

超高熱量 高熱量 中熱量 低熱量
芒果乾
371千卡		 香蕉
85千卡		 奇異果
59千卡		 士多啤梨
39千卡
葡萄乾
341千卡		 車厘子
75千卡		 甜柿
57千卡		 哈密瓜
39千卡
龍眼乾
277千卡		 龍眼
73千卡		 水梨
53千卡		 木瓜
38千卡
黑棗
230千卡		 百香果
66千卡		 火龍果
51千卡		 番石榴/芭樂
38千卡
榴槤
136千卡		 牛油果
65千卡		 蘋果
51千卡		 蓮霧
35千卡
芭蕉
124千卡		 荔枝
65千卡		 芒果
50千卡		 柚子
33千卡
番荔枝/釋迦：
104千卡		 青提
57千卡		 新奇士橙
47千卡		 檸檬
33千卡
  鳳梨
53千卡
44千卡		 楊桃
32千卡
    棗子
43千卡		 黃肉西瓜
29千卡

文章獲 高敏敏 營養師 授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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