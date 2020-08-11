【水果卡路里】33款水果果乾熱量大比拼　芒果乾榴槤最高卡

▲ 營養師提醒，太甜的水果也可以吃，但要減少進食份量。

高糖水果易致肥？糖尿病病人可吃水果嗎？台灣營養師高敏敏近日在其facebook專頁列出不同熱量的水果，並分為4類：超高、高、中、低。她又拆解進食水果常見的謬誤，並指出進食時要留意的事項。

常見謬誤

1. 果乾可當作水果來吃？

不建議把果乾當作水果來吃。因為果乾通常是加糖製作，或烘乾處理，重要的營養素與水分一併流失。

2. 水果這麼甜，多吃會致肥？

任何食物吃太多也會致肥。關鍵是在於「量」，一般人建議每天平均吃2至4碗水果。即是把喜歡的水果切開，放在一般大小的飯碗裡，大約是60千卡（15克醣）。

3. 糖尿病患者不能吃水果？

當然不是！糖尿病患者要注意份量及進食時間。建議與正餐相隔一個小時吃一份水果，每日宜吃2份。

4. 太甜的水果就不要吃？

覺得太甜的話，就少吃一點，也是份量問題！

常見水果熱量

高敏敏列出33款常見的水果、果乾熱量（每100克計算）：

超高熱量 高熱量 中熱量 低熱量 芒果乾

371千卡 香蕉

85千卡 奇異果

59千卡 士多啤梨

39千卡 葡萄乾

341千卡 車厘子

75千卡 甜柿

57千卡 哈密瓜

39千卡 龍眼乾

277千卡 龍眼

73千卡 水梨

53千卡 木瓜

38千卡 黑棗

230千卡 百香果

66千卡 火龍果

51千卡 番石榴/芭樂

38千卡 榴槤

136千卡 牛油果

65千卡 蘋果

51千卡 蓮霧

35千卡 芭蕉

124千卡 荔枝

65千卡 芒果

50千卡 柚子

33千卡 番荔枝/釋迦：

104千卡 青提

57千卡 新奇士橙

47千卡 檸檬

33千卡 鳳梨

53千卡 桃

44千卡 楊桃

32千卡 棗子

43千卡 黃肉西瓜

29千卡

文章獲 高敏敏 營養師 授權轉載

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責任編輯：黃泳欣