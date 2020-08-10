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【新冠肺炎】政府明日起為港鐵電車渡輪員工提供檢測　每人可驗一次

社會 17:48 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府明日起為港鐵電車渡輪員工提供檢測。（資料圖片）

運輸署今日（10日）表示，由明日（11日）起，將為渡輪營辦商、港鐵公司及電車公司的僱員，提供新冠肺炎病毒檢測服務。
 
渡輪營辦商的僱員可無需預約，直接在指定時段到指定的派發點向檢測承辦商索取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後，盡快將樣本瓶交回收集點，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。

如的士及公共小巴司機未有7月17日至8月8日期間進行檢測，亦可前往指定地點索取檢測套裝參與檢測。
 
至於港鐵公司及電車公司方面，會由公司負責向其車務員工派發及收集檢測套裝，並會安排檢測承辦商收集員工的樣本瓶以進行檢測。

據消息人士指，港鐵公司將在8月12日起派發檢測套裝，並由員工於8月14日至16日上午10時至下午4時自行交回指定中心。檢測套裝將優先派發於前線員工，員工不得在工作地點採樣。
 
檢測屬自願性質，費用全免。檢測承辦商不會備存參與者的個人資料。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署。如檢測樣本的序號屬的士或公共小巴司機，或渡輪營辦商的僱員，運輸署會將有關參與者的資料轉交衞生防護中心跟進。如檢測樣本的序號屬港鐵公司或電車公司的員工，運輸署會通知有關公司將其員工的資料直接交予衞生防護中心跟進。
 
每名參與者只可透過計劃做一次檢測，如的士或公共小巴司機參與過去兩輪的檢測計劃，則不可參加是次服務。
 
運輸署呼籲渡輪營辦商、港鐡公司及電車公司的僱員、的士及公共小巴司機積極參加檢測，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。

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記者：陳梓蔚

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