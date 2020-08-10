鄭泳舜引述聶德權：政府期望9月底聘1萬個公私營職位

▲ 鄭泳舜與聶德權會面，要求儘快推出有時限職位。（鄭泳舜供圖）

政府計劃兩年內，開設約3萬個有時限職位，至今只聘請2500人，不足一成。民建聯立法會議員鄭泳舜引述公務員事務局局長聶德權指，政府現正招聘7500人，預計9月底可聘請1萬人。鄭泳舜要求，加快開創職位步伐，並增加職位空缺數量至5萬個。

身兼立法會人力事務委員主席的鄭泳舜今日與聶德權會面，反映疫情嚴峻下，失業率攀升至6.2%，當局必須加快推出開創的職位，讓市民受惠。

鄭泳舜引述局方稱，政府目前已規劃好2萬個職位，部分由政府各部門開設，亦有透過服務合約，由承辦商招聘。另正與一些團體接洽，研究開設職位，其中包括在安老院舍等服務，招聘短期職位。而鄭泳舜則向局方提出境外地區開創職位的一些做法，並與局方交流。

鄭泳舜又提出5點建議，包括：

（一）加快推出有時限職位；

（二）將有時限的職位，由計劃中的3萬個增至5萬個；

（三）向僱主發放在職培訓津貼，鼓勵聘用失業求職人士；另聘用接受過再培訓計劃僱員，僱主可獲津貼；

（四）開設更多新工種及基層職位；

（五）改善政府職位空缺手機應用程式，更廣泛推廣政府招聘職位的訊息，讓更多市民易於接觸。

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責任編輯：林曉君