訛稱出售「超立體」牌口罩騙逾16萬元　無業男判囚16個月

▲ 被告被判囚16個月。（經濟日報資料圖片）

今年年初爆發新型肺炎疫情，32歲無業男子涉在網上買賣平台Carousell上，向33名買家訛稱有逾百2,000盒「超立體」牌口罩售賣，每盒80元，騙得逾16.1萬元。涉案無業男子早前承認33項詐騙罪，今（10日）於九龍城裁判法院被判囚16個月。

涉案被告鄭聖韜（32歲）被控於2020年1月至4月期間，在‪香港某處‬向33人虛假地表示會售賣2021盒，共值161,680元的「超立體」牌口罩，並意圖詐騙而誘使他們付款，被告早前承認33項詐騙罪。

辯方今求情指，被告之前任餐廳侍應已10年，惟受疫情影響被解僱，他一時愚蠢而犯案，騙得的款項全數用以還賭債，事後知道做錯，主動到警署報案自首，望獲輕判。

裁判官判刑時指，案發歷時近3個月，被告騙得逾16.1萬元，因認罪而獲得扣減部份刑期，終判以16個月監禁。

案情指，被告用1個戶口在網上買賣平台Carousell上開帖，聲稱有2,021盒「超立體」牌口罩售賣，每盒80元，最後33名賣家付款，分別轉帳至被告的銀行戶口，其中涉款最高的1筆交易涉訛稱有700盒罩，從1名買家騙得5.6萬，及後有買家向被告追問取貨詳情，被告則不斷拖延，及後被告於4月中到警署自首。

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記者：林欣樂